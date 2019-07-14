“شاهد” محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا كما لم تراها من قبل.. لقطات “مثيرة” أُفرج عنها وتنشر لأول مرة

نشرت وكالة “الأناضول” التركية عددا من الصور والفيديوهات، التي تعرض لأول مرة وتوثق لحظات المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016، تزامنا مع حلول ذكراها الثالثة.

#تركيا .. "الأناضول" تواصل نشر مشاهد جديدة لمحاولة الانقلاب الفاشلة

قوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبولhttps://t.co/nGuvkgORS2 pic.twitter.com/0fR5Rvfa2r — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 14, 2019

وتظهر المشاهد التي حصلت عليها الوكالة، انقلابيين مسلحين، يقومون باعتقال اثنين من مرافقي والي مدينة إسطنبول آنذاك واصب شاهين.

وترصد الكاميرات كيفية قيام الانقلابيين بطرح مرافقة الوالي على الأرض ونزع مسدساتهم.

#تركيا .. "الأناضول" تواصل نشر مشاهد جديدة لمحاولة الانقلاب الفاشلة

قوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبولhttps://t.co/nGuvkgxh0u pic.twitter.com/amiJdJA93h — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 14, 2019

كما يظهر في المشاهد قيام الضابط الانقلابي أحمد طاشتان بضرب مرافقة شاهين، وإصداره أوامر للعسكريين الانقلابيين بإطلاق النار على المرافقة في حال بدر منهما أي حركة.

#تركيا .. "الأناضول" تواصل نشر مشاهد جديدة لمحاولة الانقلاب الفاشلة

وترصد الكاميرات كيفية قيام الانقلابيين بطرح مرافقة الوالي على الأرض ونزع مسدساتهمhttps://t.co/nGuvkgxh0u pic.twitter.com/EhKyV5LylT — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 14, 2019

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.