جمال ريان يرد على “همز ولمز” مستشار ابن زايد وطعنه بسيادة قطر على أراضيها لدعم قاعدة العديد

رد الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، على مزاعم مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله وطعنه بالسيادة القطرية بعد عقد اتفاقية مع واشنطن لتطوير قاعدة العديد الأمريكية بالدوحة.

وكان “عبدالله” زعم في تغريدة له أن تقديم قطر الدعم للقاعدة الأمريكية على أرضها وتطويرها، يمس بسيادة البلاد وأنه لا توجد دولة في العالم قدمت تسهيلات وتنازلات تمس السيادة كما قدمت قطر لبناء قاعدة العديد اكبر قاعدة عسكرية امريكية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بحسب زعمه.

لا توجد دولة في العالم قدمت تسهيلات وتنازلات تمس السيادة كما قدمت قطر لبناء قاعدة العديد اكبر قاعدة عسكرية امريكية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. قاعدة مجانية تخضع للسيادة الامريكية المطلقة وكأنها قطعة من امريكا على الارض القطرية لا توجد دولة تقدم هذه التنازلات الا ان كانت مرغمة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 13, 2019

وتابع مستشار ابن زايد:”قاعدة مجانية تخضع للسيادة الامريكية المطلقة وكأنها قطعة من امريكا على الارض القطرية لا توجد دولة تقدم هذه التنازلات الا ان كانت مرغمة”

وأحرج جمال ريان عبدالخالق عبدالله برد ناري فضح فيه ضعف معلوماته ومكايدته لقطر، وقال وفق ما رصدته (وطن):”هذه المعلومة غير صحيحة يادكتور، والصحيح أن اليابان وكوريا الجنوبية حيث عملت هناك لسنوات، تدفع اليابان ١٢ونصف بليون دولار سنويا على القاعدة الامريكية في أوكيناوا وكوريا نحو ٨بليون على القاعدة قرب ميناء انشون”

هذه المعلومة غير صحيحة يادكتور،والصحيح ان اليابان وكوريا الجنوبية حيث عملت هناك لسنوات، تدفع اليابان ١٢ونصف بليون دولار سنويا على القاعدة الامريكية في أوكيناوا وكوريا نحو ٨بليون على القاعدة قرب ميناء انشون،هذه الدول تقدمت اقتصاديا بسبب الحماية ، الله يحمي #قطر و #الامارات ويحميك https://t.co/LUiz9ThK98 — جمال ريان (@jamalrayyan) July 14, 2019

وتابع موضحا:”هذه الدول تقدمت اقتصاديا بسبب الحماية، الله يحمي قطر والامارات ويحميك”

ويوم الثلاثاء الماضي، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مستهل قمة بين البلدين شهدت توقيع اتفاقيات تعاون وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي إن أمير قطر قائد يحظى بالاحترام في منطقة مهمة من العالم، ووصفه بالصديق العظيم والشريك الرائع. وأضاف “نقدر التعاون العسكري مع قطر”.

وحول التعاون العسكري، ذكّر الرئيس الأميركي بأن “قاعدة العديد في قطر مميزة ومن أهم القواعد العسكرية”. وأضاف “قطر أنشأت واحدة من أعظم القواعد العسكرية في العالم وطورتها”.

من جانبه دعا أمير قطر الرئيس الأميركي لزيارة قطر وقاعدة العديد.

وأوضح أن زيارته لواشنطن تأكيد على القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة.