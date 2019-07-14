بلاغ للنائب العام ضد طبيب مرسي.. أكد أن الوفاة غير طبيعية وكشف عن نظامه الغذائي “القاتل” بأمر السيسي

تقدم سمير صبرى، المحامى بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد سامح العيسوي طبيب الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان “العيسوي” كشف عن معلومات جديدة بواقعة وفاة الرئيس مرسي في تعليقه على فيلم وثائقي أذاعته قناة “مكملين” وحمل عنوان (وفاة مدبرة).

وقال العيسوي في مداخلة أمس، إن إدارة السجن كانت تصرف للرئيس عبوة من الجبن ورغيف من الخبز لمدة أسبوع طيلة ست سنوات من الحبس الانفرادي، وأن إدارة السجن أحياناً يمنعوا عنه علبة الجبن لمدة ثلاث شهور متواصلين لا يصله إلا رغيفا من العيش على الرغم من أنه يأخذ (الأنسولين) ويمنعوا أيضا دخول الأدوية إليه وأن ذلك كله كان بغرض الوصول إلى نتيجة واحدة (الموت بطريقة معينة).

وأضاف أن العقول التي خططت لذلك لا تخرج عن كونها مجتمعة في أطباء وأجهزة أمنية وقضائية ورئاسية أيضاً.

وذكر صبرى، فى بلاغه، أن قناة “مكملين”، التابعة لجماعة الإخوان بثت فيلمًا وثائقيًا حمل عنوان “وفاة مُدبرة”، تدور أحداثه حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط داخل قاعة المحكمة، وذلك بتاريخ 17/6/2019.

وطالب المحامى، بإصدار الأمر بوضع المبلغ ضده على قوائم ترقب الوصول، والتحقيق فيما ورد ببلاغه تمهيدًا لإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما قدّم مستندات مؤيدة لبلاغه.

وكان الفيلم الذي بثته “مكملين” قبل أيام كشف عن تعرض الرئيس الراحل مرسي لإهمال طبي متعمد على مدار 6 سنوات من الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنه، حيث لم تتمكن أسرته من زيارته إلا ثلاث مرات فقط منذ الانقلاب العسكري 3 يوليو عام 2013.

وتوفي الرئيس محمد مرسي أثناء انعقاد إحدى جلسات المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام السجون”، يوم 17 يونيو الماضي، بعدما تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة، حول الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه.