بعد تقرير مشبوه أعده صبيان الديوان.. ابن سلمان “يعفي” عبدالعزيز التويجري من إدارة الايسيسكو

كشف حساب “العهد الجديد”، الشهير عن إنهاء الديوان الملكي السعودي، خدمات الدكتور عبدالعزيز التويجري، من إدارة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الايسيسكو”.

وقال الحساب الشهير في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن الديوان الملكي السعودي “أجبر” الدكتور التويجري على تقديم اعتذار عن إكمال الفترة المتبقية من منصبه، (أُعفي بناء على طلبه)، مشيراً إلى الاعتذار جاء بعد أن وصلته رسالة من الديوان توصيه بترك المنصب بشكل فوري.

استمرارا في إبعاد الكفاءات الوطنية، تم إنهاء خدمات د. عبدالعزيز التويجري @AOAltwaijri، من إدارة منظمة الإيسيسكو. حيث (أجبر) على تقديم اعتذار عن إكمال الفترة المتبقية من منصبه، (أُعفي بناء على طلبه)، وجاء الاعتذار بعد أن وصلته رسالة من الديوان توصيه بترك المنصب بشكل فوري. — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 13, 2019

وأوضح العهد الجديد أن إقالة التويجري من الإيسيسكو (جاءت) بعد أن رفع صبيان الديوان تقريراً عنه، أشاروا فيه، إلى علاقاته بالإخوان والتعاطف مع قطر، (بالرغم من معرفة الجميع بوطنية الرجل وعروبته)، لكن السبب الحقيقي وراء الإبعاد هي مواقفه السابقة والوطنية من الإمارات، وعلاقاته مع شخصيات غير متعاطفة معها.!

تأتي إقالة التويجري من الإيسيسكو بعد أن رفع صبيان الديوان تقريراً عنه، أشاروا فيه، إلى علاقاته بالإخوان والتعاطف مع قطر، (بالرغم من معرفة الجميع بوطنية الرجل وعروبته). لكن السبب الحقيقي وراء الإبعاد هي مواقفه السابقة والوطنية من الإمارات، وعلاقاته مع شخصيات غير متعاطفة معها. — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 13, 2019

وانتخب التويجري مديراً عاماً لفترتين جديدتين، خلال المؤتمر العام الثاني عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافـة -إيسيسكو، مدة كل واحدة منهما ثلاث سنوات، تقديراً لجهوده المتميزة والناجحة والرائدة للنهوض بعمل الإيسيسكو في مجالات اختصاصاتها.

وكان المؤتمر العام الرابع للإيسيسكو الذي عقد في شهر نوفمبر 1991 بالرباط، قد انتخب بالإجماع الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، مديراً عاماً للإيسيسكو، ثم جدّد المؤتمر العام الخامس المنعقد في شهر نوفمبر1994 بدمشق انتخابه بالإجماع، وجدّد المؤتمر العام السادس المنعقد في الرياض في ديسمبر عام 1997 انتخابه بالإجماع أيضاً لفترتين جديدتين، ثم جدد المؤتمر العام الثامن المنعقد في طهران في ديسمبر 2003 انتخابه لفترتين جديدتين.

كما جدد المؤتمر العام في دورته العاشرة في تونس في يوليو 2009 انتخابه لفترتين أخريين. والدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ولد في الرياض في المملكة العربية السعودية في عام 1950، وتخرج في جامعة الملك سعود بالرياض، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في المناهج من جامعة أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشغل منصب الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، وهو عضو في العديد من المؤسسات الأكاديمية العلمية والفكرية الإسلامية والدولية. وحصل على الدكتوراه الفخرية من عدد من الجامعات وعلى أوسمة رفيعة من عدد من رؤساء الدول الأعضاء في الإيسيسكو.