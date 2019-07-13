هند حيدري
هند حيدري
Imageحياتنا

“شاهد” حادث “أليم” تتعرض له مذيعة ” MBC” السورية هند حيدري في مطار هولندا

كتب وطن
0

أٌصيبت هبة حيدري، مذيعة النشرة التاسعة على قناة MBC بحادث أليم خلال عطلتها التي تقضيها في بعض الدول الأوروبية، موضحةً أنها خلال اليوم الثالث من إجازتها وأثناء تواجدها في مطار هولندا، تعرضت لقطع في أربطة الركبة، وسُرقت حقيبتها، وفقدت رحلتها المتجهة إلى إسبانيا.

وكشفت المذيعة السورية، من خلال منشور لها عبر حسابها على “إنستغرام”، عن رضاها بقضاء الله، إلا أنها أرادت طمأنة متابعيها بعد أسئلة الكثيرين عن سبب اختفائها، دون أن تورد تفاصيل الحادث.

View this post on Instagram

الحمدلله على قضائه وقدره … سبحان الله كيف لحظة وحدة بالحياة كفيلة تغير كتير أشياء … مرات ممكن تغير مجرى حياتك حادثة أليمة في مطار هولندا في ثالث أيام اجازتي خلت ركبتي اليسرى في حالة لاتساعدني على المشي اطلاقاً بسبب قطع في أربطة الركبة "الرباط الصليبي" ورضوض شديدة مؤلمة في أنحاء الجسم … بالإضافة إلى سرقة حقيبة السفر وضياع رحلتي المتجهة الى اسبانيا … يمكن تعودنا نشارك معكم بس لحظات الفرح واللحظات الحلوة في حياتنا لدرجة بعض الناس تعتقد حياتنا كلها وردية مع أنو في ايام كتير منختفي فيها من السوشال ميديا بكون عنا مشاكل وهموم او امراض او غيره ومامنحب نظهر بأوجاعنا أمامكم حبيت طمنكم عني بسبب مسجات البعض اللي عم يقلولي مختفية وينك طمنينا عنك الحمدلله أنا بخير … كانو كم يوم صعبين وادعولي بشفاء الركبة قريباً وماتصير بحياتي نقطة ضعف 😔 تبقوا بخير جميعاً 🙏🏼❤️

A post shared by هبة حيدري H.H (@hiba.haidari) on

وأوضحت أنها أصيبت بقطع في الرباط الصليبي، وبدا من الصور أنها خضعت لعملية جراحية، ولا تستطيع المشي على قدمها وستستعين بـ”عكاز”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بعد مشهد احتلال الحرم في العاصوف.. “شاهد” المغامسي يترحم على جهيمان…

غير مصنف

جمال ريان يرد على هذيان “إم بي سي” ويستفز الذباب الإلكتروني

الهدهد

أسعد أبو خليل يلجم مدير “إم بي سي” بعد تطبيله لحاكم دبي: التملّق والسجود…

الهدهد

بعيدا عن التطبيل لـ ابن سلمان.. “شاهد” المغامسي يُفتي بشأن دخول الجن إلى…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.