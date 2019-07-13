تعليق “مثير” لـِ”الدويلة” على ضبط خلية “إرهابية إخوانية”: مسّ بالسيادة الكويتية وسقطة متعمدة .. لماذا؟؟

اعتبر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، أن إعلان وزارة الداخلية الكويتية القبض على خلية وصفتها بـ”الإرهابية”، وقالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكاما قضائية في مصر، “إعلاناً غير موفق”.

وأوضح “الدويلة” في سلسلة تغريداتٍ عبر حسابه في “تويتر” أن أعضاء الخلية المزعومة لا يُعرف أي نشاط لهم في الكويت ووصفهم انهم خلية ارهابية يوحي انهم مارسوا اعمالاً ارهابيةً في الكويت وهذا غير صحيح؛ لأن الكويت لم توجه لهم اتهاماً، وإنما سلمتهم لمصر بناء على مذكرة قضائية”.

اعلان وزارة الداخلية الكويتيه القبض على خليه ارهابيه اخوانيه اعلان غير موفق و هؤلاء لا نعرفهم ولا نعرف اي نشاط لهم في الكويت و وصفهم انهم خلية ارهابيه يوحي الى انهم مارسوا اعمال ارهابيه في الكويت وهذا غير صحيح لان الكويت لم توجه لهم اتهام وانما سلمتهم لمصر بناء على مذكرة قضائية — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 13, 2019

ورآى “الدويلة” أنه “كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناء على مذكرة قضائية مصرية التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها دون الدخول في وصف الخلية بالاخوانية الارهابية فهذا غير ثابت بالكويت وهم مطلوبين سياسيين لا يجوز تسليمهم فلا نقحم الكويت في الازمة المصرية”.

كان بامكان الداخلية الكويتيه تبرير تسليمها للمطلوبين بانه بناء على مذكرة قضائية مصرية التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها دون الدخول في وصف الخليه بالاخوانيه الارهابيه فهذا غير ثابت بالكويت وهم مطلوبين سياسيين لايجوز تسليمهم فلا نقحم الكويت في الازمه المصريه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 13, 2019

وقال عضو مجلس الأمة السابق إنّ تصرف وزارة الداخلية الكويتية مخالف للدستور، وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال و تسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة. مضيفاً: “للأسف كان بيان وزارة الداخلية الكويتية يتضمن تنازل عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خلية ارهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها”.

تصرف وزارة الداخلية الكويتيه مخالف للدستور وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال و تسليم المعارضين السياسيين امر ترفضه جميع الدساتير الحديثه وللاسف كان بيان وزارة الداخليه الكويتيه يتضمن تنازل عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خليه ارهابيه وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 13, 2019

كما اعتبر “الدويلة” بيان الداخلية الكويتية “سقيماً وغير موفق ولم يحسب أي اعتبار للسيادة الكويتية التي نناضل للحفاظ عليها ولا نقبل أي مساس بها فإما أن تكون الخلية إرهابية وتحاكم في الكويت أو مجرمين مطلوبين لبلد بيننا وبينها معاهدة تنظم تسليم المجرمين ولا داعي لوصفهم بأنهم من حزب سياسي أو إرهابيين”.

بيان الداخليه الكويتيه سقيم وغير موفق ولم يحسب اي اعتبار للسيادة الكويتيه التي نناضل للحفاظ عليها ولا نقبل اي مساس بها فإما ان تكون الخليه ارهابيه وتحاكم في الكويت او مجرمين مطلوبين لبلد بيننا وبينها معاهده تنظم تسليم المجرمين ولا داعي لوصفهم بانهم من حزب سياسي او ارهابين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 13, 2019

وقال إنّ “الكويت بقيت بعيدة عن خزعبلات الانظمة القمعية ونأت بنفسها عن اعتبار حزب الإخوان المسلمين او حزب الله في الخليج بأنها منظمات ارهابية. و صدور بيان الداخلية بشان الخلية الارهابية الاخوانية تحول كبير جدا جدا جدا له ما بعده فهل نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ الحريات ام هي سقطه غير موفقه”.

الكويت بقيت بعيدة عن خزعبلات الانظمة القمعيه و نأت بنفسها عن اعتبار حزب الاخوان المسلمين او حزب الله في الخليج بانها مظمات ارهابيه و صدور بيان الداخليه بشان الخلية الارهابيه الاخوانيه تحول كبير جدا جدا جدا له ما بعده فهل نحن امام مرحلة جديدة في تاريخ الحريات ام هي سقطه غير موفقه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 13, 2019

ووجّه “الدويلة” رسالةً إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك قال فيها “إن سقطة وزارة الداخلية في بيانها الأخير تمس السيادة الكويتية ومن الواضح أن هذه السقطة متعمدة وهي غير مسبوقة، فإن كانت ستشكل نهجاً جديداً للحكومة فاأت تسير بالاتجاه المخالف للتاريخ وان كانت مجرد تخبط غير منضبط ومخالف للدستور فابحث عن كبش فداء أو تحملها”.

رسالتي لسمو الشيخ جابر المبارك ان سقطة وزارة الداخليه في بيانها الاخير تمس السيادة الكويتيه ومن الواضح ان هذه السقطه متعمده وهي غير مسبوقه فان كانت ستشكل نهج جديد للحكومه فانت تسير بالاتجاه المخالف للتاريخ وان كانت مجرد تخبط غير منضبط ومخالف للدستور فابحث عن كبش فداء او تحملها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 13, 2019

وكان بيان وزارة الداخلية الكويتية ذكر إنه تم “ضبط خلية إرهابية (لم يحدد عددها) تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا”.

وتابع “قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم”.

وأوضح البيان، أن “الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية وتحديد مواقع أفرادها (..) وتم ضبطهم في أماكن متفرقة (لم تحددها)”.

وذكر أنه “بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية”. دون تفاصيل أكثر.