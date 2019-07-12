بعد وصول أول مجموعة من أجزائها الى تركيا .. تعرّفوا على قدرات منظومة “إس-400” الروسية الخارقة

قالت مصادر دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم منظومة الصواريخ “إس-400” إلى تركيا، ستتم على ثلاث دفعات.

وذكرت وكالة الانباء الروسية “تاس”، في خبر اسندته إلى مصادر دبلوماسية، أن الدفعة الأولى تم تسليمها الجمعة، جوا.

📸وزارة الدفاع التركية تنشر صوراً لوصول الدفعة الأولى من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى أنقرة🚀🇹🇷#التفاصيل 👈 https://t.co/ACZByRnDIp pic.twitter.com/q7FBAxFf2Q — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 12, 2019

وقالت إنه ” في وقت قصير سيتم تسليم الدفعة الثانية أيضا جوا. أما الدفعة الثالثة المؤلفة من أكثر من 120 صاروخا سيتم تسليمها بحرا”.

وأشارت إلى تلقي عسكريين أتراك التدريب على استخدام المنظومة، في روسيا، وقالت: ” في يوليو/حزيران و أغسطس/آب (2019) ، سيتم تدريب حوالي 80 خبيرًا عسكريًا تركيًا في مركز التدريب ذاته”.

وأكدت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، الجمعة، بدء إرسال منظومة “إس-400” للدفاع الجوي إلى تركيا، وأن التسليم سيكون طبقا للمواعيد المتفق عليها.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق الجمعة، عن وصول أول دفعة من منظومة “إس-400” الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة “إس-400” مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.

وأشارت إلى أن استلام الأجزاء الأخرى التابعة للمنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة.

ما مميزات منظومة “إس-400” الروسية؟؟

1- تم تصميم “إس 400” لإسقاط أحدث الطائرات والصواريخ في المدى المتوسط والبعيد.

2- تصنع “إس 400” شركة “ألماز أنتي” الروسية.

3- تعمل “إس 400” في الجيش الروسي، وأبرمت تركيا صفقة لشرائها، بينما تنتظر الصين تسلمها، وهناك احتمالات أن تشتريها السعودية والهند والبحرين.

4- تتكون منظومة “إس 400” من 3 أجزء، أولها 8 وحدات مضادة للطائرات مجهزة بـ12 منصة إطلاق، والجزء الثاني يضم أنظمة القيادة والتوجيه والرادارات، والجزء الثالث يضم الدعم الفني والصيانة.



5- يدمر “إس 400” أهدافا جوية على مدى 250 كم، والصواريخ الباليستية على مدى 60 كم.



6- يمكن لـ”إس 400″ إسقاط أهدافها في ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار إلى 27 كم.



7- يغطى رادار “إس 400” دائرة قطرها 600 كم، ويمكن إعدادها للإطلاق خلال 5 دقائق.



8- لا يحتاج “إس 400” إلا 10 ثوان لإطلاق صواريخه.



9- يمكن لـ”إس 400″ إطلاق صواريخ بزاوية مقدارها 90 درجة.



10- رغم الرعب الذي أحدثه “إس 400” إلا أن روسيا تعمل على تطوير “إس 500” ليكون النسخة الأكثر فتك.