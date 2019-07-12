بعدما تحوّل إلى “ملطشة” لطائرات الحوثي المُسيّرة .. “ابن سلمان” يتخذ قراراً خاصاً بمطار أبها بمثابة “استسلام”!

كشف المغرد الشهير بموقع تويتر “مجتهد”، عن توجيهاتٍ سعودية سرية بإغلاق مطار أبها الدولي في المملكة، ليلاً من السادسة مساءً وحتّى السادسة صباحاً؛ بعد عجز الدفاعات الجوية السعودية عن حماية المطار من قصف جماعة الحوثي المتكرر.

وتوقع “مجتهد” صدور توجيهات مماثلة لمطارات أخرى قريباً.

واعتبر المغرد الشهير ذلك “رفعاً للراية البيضاء” بدلاً من القدرة على المواجهة.

وسخر قائلاً: “وسلم لي عاصفة الجزم”.

توجيهات سرية بإغلاق مطار أبها ليليا من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، بعد عجز دفاع ابن سلمان الجوي عن حماية المطار من قصف الحوثي المتكرر. ويبدو أن توجيهات مماثلة ستصدر لمطارات أخرى، مما يعتبر رفع الراية البيضاء بدلا من القدرة على المواجهة، وسلم لي عاصفة الجزم — مجتهد (@mujtahidd) July 12, 2019

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن، وخاصة مطار أبها ونجران وجازان.

وبداية شهر تموز الجاري، أعلن الحوثيون ” أن “10 عمليات لسلاح الجو المسير استهدفت مطار أبها، و7 عمليات على مطار جازان، و3 عمليات على مطار نجران وعملية على قاعدة خميس مشيط”.