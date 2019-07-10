ضربة مؤلمة جداً والعملية مصوّرة .. الحوثيون يعلنون قتل 45 جندياً سعودياً في نجران بصاروخٍ واحد

في ضربة مؤلمة جداً، قالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، إن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخٍ باليستيٍ من طراز [بدرF] تجمعات الجيش السعودي شمال “البقع” قبالة نجران، ما أوقع العشرات بين قتيلٍ وجريح.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إنه تم رصد سيارات الإسعاف وهي تنقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات نجران وسط حالة من الإرباك والهلع في صفوف القوات السعودية.

وأكد “سريع” مقتل 45 وعشرات الجرحى حالتهم خطرة إثر الاستهداف قبالة نجران، حيث كان التجمع لما يقارب خمسة ألوية.

ولم يصدر حتّى اللحظة أي تعقيب من التحالف السعودي – الإماراتي على ما اعلنه الحوثيون.

وبين أن الاستهداف بصاروخ [بدر F] الذي يحمل 14000 شظية وينفجر من أعلى إلى أسفل قد أحدث حالة رعب كبيرة في أوساطهم، مؤكدا أن العملية موثقة وسوف يتم نشرها في الوقت المناسب.

وذكر أن العملية أتت في وقت كانت “قوى العدوان” كما اسماها، تحضر لتصعيد كبير باتجاه المناطق الحدودية فكانت ضربة استباقية بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق لتجمعاتهم.