(وطن) تكشف حقيقة زواج محمد بن راشد من سهير القيسي عقب لقاء حميم وعلاقة ذلك بهروب الأميرة هيا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء مزعومة تخص حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزامنا مع الجدل الواسع حوله بسبب هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين ومقاضاته أمام المحاكم البريطانية.

بعد لقاءه الحميم مع سهير القيسي :

الملكة هيا بنت الحسين زوجة محمد بن راشد حاكم دبي .. تهرب من #دبي الى المانيا وتطلب اللجوء السياسي!!

وتقول انها كانت تشعر بانها تعاشر خنزيز برائحته النتنة !!! pic.twitter.com/Zbcp1lKyCh — نـيروز 💌 (@neiroz62) June 26, 2019

وانتشر بين النشطاء خبر مزعوم مفاده أن “ابن راشد” أقدم على الخطوبة والزواج من الإعلامية العراقية الشهيرة المقيمة في الإمارات سهير القيسي، وربطوا ذلك بهروب زوجته الأميرة هيا.

الأميرة هيا بنت حسين ملك الأردن و زوجة محمد بن راشد حاكم دبي و فارسة و جميلة و هربت من زوجها وطلبت اللجوء برا و هو ما كذب خبر وخطب سهير القيسي اللي على قدر عال من الجمال.

و سيدات مجتمعنا الفاضلات بتتحمل فقر وديون ومطبات حياتية وجفاف و مفرجيها نجوم الضهر وبتقلك أميرة زوجي …. — dana khattab (@dandoush_kh) July 8, 2019

بيقولوا ان محمد بن راشد خطب #سهير_القيسي — فرعونه (د.دعاء) (@Fer3ona63) July 9, 2019

وبتتبع مصدر هذه الأنباء من قبل محرر (وطن) اتضح أنها مجرد شائعات سبق الترويج لها من قبل في 2016 عقب استضافة حاكم دبي لـ”القيسي” ضمن عدد كبير من نجوم المجتمع والمسؤولين على مائدة الإفطار السنوي الذي ينظمه.

الاعلامية سهير القيسي تحضر لدعوة الافطار التي اقامها الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم حاكم دبي . Posted by ‎من بغداد‎ on Friday, June 17, 2016

واستغل البعض الجدل حول هروب الأميرة هيا وتحول قضيتها إلى حديث الساعة لإحياء هذه الشائعات مجددا، بهدف كسب التفاعل على حسابات تويتر وصفحات الفيس والزيارات للمواقع الإلكترونية.

منشور مزيف

نشرت صفحة"قناة العراق الآن"باكثر من ٧٥٠ الف متابع منشور مزيف نصه "هااااااام : تسريبات عن خطوبة الاعلامية العراقية سهير القيسي من حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"

الحقيقة:

الخبر مزيف ولا وجود اي موقع رصين ذكر ذلك بالاضافة ..

باقي المنشورhttps://t.co/X391AshgLh pic.twitter.com/B1EEXbQuSG — Tech 4 Peace (@iQTech4Peace) June 14, 2018

وسهير القيسي هي إعلامية ومقدمة برامج عراقية معروفة تعيش في الإمارات.

كانت تعمل في قناة العربية كمذيعة اخبار لنشرة الرابعة ثم انتقلت بعدها للعمل في قناة “إم بي سي1”.

وكشفت صحيفة إسبانية عن التداعيات والنتائج المتوقعة لهروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، وتأثير ذلك على صورة زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي الثرية.

صحيفة “البايس” ذكرت أن ابن راشد الذي شارف على عامه السبعين يواجه أزمة شخصية تهدد إرثه، إذ تأثرت صورته وسمعته التي حافظ عليها طيلة حياته كزعيم ليبرالي ذو نظرة مستقبلية في العالم العربي بعد هروب أصغر زوجاته وطلبها الطلاق.

وأشارت إلى أن حاكم دبي طالب بحجز طفليه أمام محكمة في لندن، إذ لجأت الأميرة الأردنية إلى العاصمة البريطانية.

ولفتت إلى أن هروب زوجة بن راشد يكشف أن الإمارات مثل السعودية، تتعامل مع نسائها بوصفهن قاصرات أبديات، ولاسيما أن الأميرة هيا ليست الحالة الأولى من نوعها.

وذكّرت “البايس” بهروب الأميرة لطيفة (33عامًا) ابنة بن راشد العام الماضي على متن مركب شراعي بمساعدة أحد الأجانب، وإعادتها بالقوة إلى دبي.

وعرضت الصحيفة الإسبانية أسبابًا قالت إنها تدعو للقطيعة بين الأميرة هيا ومحمد بن راشد.

وأضافت “بعد تصديق الأميرة لرواية زوجها أنه أنقذ ابنته لطيفة من محاولة ابتزاز، لجأت الأميرة هيا إلى صديقتها الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون، لمقابلة الفتاة ومحاولة إسكات الشائعات التي تشير إلى أنها كانت محتجزة في القصر، لكن النتيجة لم تكن كما هو متوقع”.

وأشارت إلى أن “الرئيسة السابقة لإيرلندا والمفوض السابق لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كانا عرضة للانتقادات بسبب مساعدة الأميرة”.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر قولها إن الأميرة الأردنية اكتشفت أن زوجها اختطف انبته وأساء معاملتها، بينما كانت هي تبحث عن حياة جديدة بعيدا عن سيطرة والدها.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن محمد بن راشد استفاد من أسلوب حياة زوجته لتعزيز صورته عن الحداثة دوليًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأميرة هيا تمتلك الكثير من الأسرار عن ما حدث مع الأميرة لطيفة ابنة محمد بن راشد، في وقت تطالب فيه مؤسسات حقوقية الأمير بالكشف عما لديها من معلومات.