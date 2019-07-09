“نعم لإسقاط الولاية”.. رانيا يوسف مُدمنة “التعري” تثير غضب السعوديين بهذه التغريدة
أثارت الممثلة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، غضبا واسعا بين السعوديين بعد تدخلها بالشأن السعودي وإعلان تأييدها لمقترح إسقاط الولاية عن المرأة السعودية عقب بلوغها سن الـ18.
وكتبت “يوسف” في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) عبر الوسم الذي راج في السعودية بعنوان #اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨، ما نصه:”نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة”
التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف جدا من قبل السعوديين، وطالبتها معظم الردود بعدم التدخل في الشأن السعودي.
فيما تطرق آخرون إلى ما وصفوه بفضائحها الأخلاقية وإطلالتها المثيرة التي دائما ما تظهر بها، وكان آخرها ما عُرف إعلاميا بقضية “الفستان الفاضح”.
وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية ذكرت أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر عام 1435، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة.
وأوضحت “المصادر” بحسب الصحيفة السعودية، أن إجراء دراسة تعنى بإضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، الصادر بمرسوم ملكي عام 1421، يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المكونة من وزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة مطالبة بضرورة مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، والأحكام الشرعية، والتعاملات المالية في هذا الشأن، وما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة بالقرار الوزاري عام 1435 من أحكام، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
الرجل بريئ منك يا متعريـــة دوما..العجوز الفحش رانيا يوسف…صدق من قال انكن ناقصات عقل…عجوز تجاوزت الخمسين ولا تخجل من العري والتعري بشكل يجعلها مسخرة على السنة الجميع بما فيهم النساء وحتى المراهقات….اخجلي يا عجوز …