مليونير إمارتي يرصد مبلغاً خيالياً لمن يحقق له أمنيته بسحب جبل “جليدي” إلى سواحل الفجيرة!

أثار رجل الاعمال والمليونير الاماراتي، عبدالله الشحي، جدلاً واسعاً، في رصده مبلغاً مالياً خيالياً، لحسب جزء من جليد “أنتاركتيكا” في القطب الجنوبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي.

ونقلت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن الشيحي قوله في حديثه إلى “يورونيوز”، حسب ما نشرت صحيفة “المرصد” السعودية، إن تلك التجربة ستكلف نحو 80 مليون دولار، وستكون المهمة بمثابة اختبار تجريبي لمشروع أكبر وهو سحب كمية كبيرة من الجليد الى الإمارات لمحاربة الجفاف الذي من المتوقع أن يصيب المنطقة في الـ ٢٥ عاما المقبلة.

وأوضح أنه سيتم اختيار الكتل الجليدية المحددة للاستخدام من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الأقمار الصناعية، لافتا إلى الهدف من التجربة هو تزويد الإمارات بمصدر ثابت من مياه الشرب العذبة.

وأضاف: “وفقًا لتحليلنا سيكون من الأفضل جلب هذه الجبال الجليدية بدلاً من استخدام تحلية المياه المكتسبة عن طريق نزع الملح من مياه البحر.

ومن المقرر أن تفقد الكتلة الجليدية حوالي 30 في المئة من حجمها خلال رحلتها التي قد تستمر الى عشرة أشهر من جزيرة هيرد بالقرب من أنتاركتيكا إلى ساحل الفجيرة.