نيكي ميناج تنسحب من مهرجان جدة
نيكي ميناج تنسحب من مهرجان جدة
حياتنا

مفاجأة .. المغنية الإباحية نيكي ميناج تنسحب من مهرجان جدة .. ما علاقة المثليين؟

كتب وطن
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أعلنت المغنية الإباحية انسحابها من إحياء حفل فني في كان مقرراً يوم الـ18 من الشهر الجاري، بتنظيمٍ من هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ.

وقال نيكي ميناج في بيانٍ:”بعد تفكيرٍ متأنٍ، قررت عدم المضي قدمًا في حفلتي بمهرجان جدة الدولي. على الرغم من أنني لا أريد شيئًا سوى تقديم عرضي للجماهير في المملكة السعودية، ولكن بعد الاطلاع بشكل أفضل أعتقد أنه من المهم لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع وحرية التعبير”. وفقاً لوكالة “أسوشيتيد برس”

وكان إعلان هيئة الترفيه عن إقامة حفل لـ”نيكي ميناج” في السعودية، أثار غضباً واسعاً، واستنكر المغردون السعوديون والعرب ما تقوم به الهيئة من إفساد في المملكة وإدخال مظاهر كانت في السابق من المحرمات.

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