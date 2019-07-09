مفاجأة .. المغنية الإباحية نيكي ميناج تنسحب من مهرجان جدة .. ما علاقة المثليين؟

أعلنت المغنية الإباحية نيكي ميناج انسحابها من إحياء حفل فني في السعودية كان مقرراً يوم الـ18 من الشهر الجاري، بتنظيمٍ من هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ.

وقال نيكي ميناج في بيانٍ:”بعد تفكيرٍ متأنٍ، قررت عدم المضي قدمًا في حفلتي بمهرجان جدة الدولي. على الرغم من أنني لا أريد شيئًا سوى تقديم عرضي للجماهير في المملكة العربية السعودية، ولكن بعد الاطلاع بشكل أفضل أعتقد أنه من المهم لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير”. وفقاً لوكالة “أسوشيتيد برس”

وكان إعلان هيئة الترفيه عن إقامة حفل لـ”نيكي ميناج” في السعودية، أثار غضباً واسعاً، واستنكر المغردون السعوديون والعرب ما تقوم به الهيئة من إفساد في المملكة وإدخال مظاهر كانت في السابق من المحرمات.