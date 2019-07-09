“شاهد” بعدما تغيّب عن الجنازة والدّفن.. كيف عزّى “بن سلمان” الأمير “بن نايف” بوالدته وماذا فعل الأخير خلال ذلك؟

بعدما تغيّب عن صلاة الجنازة عليها، ودفنها يوم الجمعة الماضية، نشرت حسابات سعودية مشاهد تظهر قيام ولي العهد، محمد بن سلمان، بتعزية ابن عمّه، وزير الداخلية وولي العهد السابق، محمد بن نايف، بوفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

🇸🇦

سمو ولي العهدمحمدبن سلمان

يقدم واجب العزاء لأخوانه

سمو الأمير سعودبن نايف

وسمو الأميرمحمد بن نايف #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد pic.twitter.com/sgaGbPQeww — نورة بنت فهد (@KSA99KSA11) July 8, 2019

وقبّل محمد بن سلمان كتف ويد محمد بن نايف، وسط حضور عدد من كبار الأمراء.

قبل قليل : سمو الأمير #سعود_بن_نايف والأمير #محمد_بن_نايف يتلقيان التعازي من سمو ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/QmhK2SAPBC — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 8, 2019

وبُلاحظ من الصور أن محمد بن نايف جلس بعيداً عن “بن سلمان”، حيث توسطهما شقيقه الأمير سعود بن نايف، وشخصية ُخرى، كما وثقت حسابات مقربة من الأمراء.

سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يعزّي الأميرين سعود بن نايف ومحمد بن نايف وذوي الفقيدة اليوم . pic.twitter.com/R7TCj3Jhhr — عبدالرحمن الثبيتي (@Abdulrahman1_sa) July 8, 2019

وفي منتصف العام 2017، انقلب محمد بن سلمان، على ولي العهد آنذاك محمد بن نايف، وعزله من منصبه، واستلم ولاية العهد مكانه.

وقبل شهر تقريباً، كشف حساب “العهد الجديد” المعروف بتسريباته من داخل أروقة صنع القرار بالسعودية، عن معلوماتٍ جديدة تتعلق بولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي انقلب عليه وعزله محمد بن سلمان.

وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ له في ذكرى الإنقلاب على “ابن نايف”، إنّ الإسوارة الإلكترونية لا تزال في قدم “ابن نايف” منذ وضعت يوم الإنقلاب عام2017.

وأكد أيضاً أن محمد بن نايف لا يزال تحت الإقامة الجبرية، ولا يخرج دون إذن من “ابن سلمان”.

وأشار إلى أن “ابن سلمان” فوّض رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ لاحقا في النظر في اتخاذ تلك القرارات، لـ”ابن نايف” ولعدد آخر من الأمراء ذكر منهم “العهد الجديد”: (متعب، الوليد، عزوز، إلخ).