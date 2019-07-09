“شاهد” بعدما تغيّب عن الجنازة والدّفن.. كيف عزّى “بن سلمان” الأمير “بن نايف” بوالدته وماذا فعل الأخير خلال ذلك؟

بعدما تغيّب عن صلاة الجنازة عليها، ودفنها يوم الجمعة الماضية، نشرت حسابات سعودية مشاهد تظهر قيام ولي العهد، محمد بن سلمان، بتعزية ابن عمّه، وزير الداخلية وولي العهد السابق، محمد بن نايف، بوفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
وقبّل محمد بن سلمان كتف ويد محمد بن نايف، وسط حضور عدد من كبار الأمراء.
وبُلاحظ من الصور أن محمد بن نايف جلس بعيداً عن “بن سلمان”، حيث توسطهما شقيقه الأمير سعود بن نايف، وشخصية ُخرى، كما وثقت حسابات مقربة من الأمراء.
وفي منتصف العام 2017، انقلب محمد بن سلمان، على ولي العهد آنذاك محمد بن نايف، وعزله من منصبه، واستلم ولاية العهد مكانه.
وقبل شهر تقريباً، كشف حساب “العهد الجديد” المعروف بتسريباته من داخل أروقة صنع القرار بالسعودية، عن معلوماتٍ جديدة تتعلق بولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي انقلب عليه وعزله محمد بن سلمان.
وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ له في ذكرى الإنقلاب على “ابن نايف”، إنّ الإسوارة الإلكترونية لا تزال في قدم “ابن نايف” منذ وضعت يوم الإنقلاب عام2017.
وأكد أيضاً أن محمد بن نايف لا يزال تحت الإقامة الجبرية، ولا يخرج دون إذن من “ابن سلمان”.
وأشار إلى أن “ابن سلمان” فوّض رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ لاحقا في النظر في اتخاذ تلك القرارات، لـ”ابن نايف” ولعدد آخر من الأمراء ذكر منهم “العهد الجديد”: (متعب، الوليد، عزوز، إلخ).