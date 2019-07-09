“شاهد” أمر نادر الحدوث جرى في وزارة الخزانة الأمريكية لأمير قطر بحضور “ترامب”

قالت مراسلة قناة “الجزيرة” في واشنطن، وجد وقفي، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حضر عشاءً في وزارة الخزانة الأميركية أعده الوزير ستيفن منوشن على شرفه و وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب و كبار المسؤولين في الادارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس.

وذكرت المراسلة أن حضور الرئيس الأمريكي عشاء وزارة الخزانة أمر نادر، وهو مؤشر على العلاقة الوثيقة بين الطرفين.

أمر نادر جدا حضور الرئيس ترمب عشاءا تقيمه وزارة الخزانة على شرف زعيم دولة.

بحسب وزير الخزانة منوشن فهذا العشاء و القمة الثنائية الثلاثاء في البيت الأبيض بين أمير دولة #قطر و الرئيس ترمب يؤكدان أهمية العلاقة الثنائية الراسخة بين البلدين. pic.twitter.com/PRkXonLki4 — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 9, 2019

وخلال العشاء، خاطب ترمب امير دولة قطر قائلاً: “أنت شريك رائع و صديق عظيم و أتطلع الى لقائنا في البيت الابيض الذي سيكون إيجابيا. أنتم حليف عظيم”.

ترمب مخاطبا امير دولة #قطر:أنت شريك رائع و صديق عظيم و أتطلع الى لقائنا في البيت الابيض الذي سيكون إيجابيا. أنتم حليف عظيم pic.twitter.com/lehOoNbYYA — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 9, 2019

وبحسب وزير الخزانة “منوشن” فهذا العشاء و القمة الثنائية الثلاثاء في البيت الأبيض بين أمير دولة قطر و الرئيس ترمب يؤكدان أهمية العلاقة الثنائية الراسخة بين البلدين.

وصول أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى وزارة الخزانة الأميريكية لحضور عشاء أعده الوزير منوشن على شرفه و سيحضره الرئيس الأميريكي ترمب و كبار المسؤولين في الادارة الأميريكية و أعضاء بالكونغرس.



حضور الرئيس الأميريكي عشاء وزارة الخزانة أمر نادر،و مؤشر على العلاقة الوثيقة. pic.twitter.com/HYFrikrlck — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 8, 2019

سمو الأمير و الرئيس الأمريكي خلال مأدبة العشاء التي أقامها وزير الخرانة على شرف سموه#نديب_قطر pic.twitter.com/iW2SbeSLTo — نديب قطر (@NadeebQa) July 9, 2019

واستقبلت القوات المسلحة الأميركية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعرضٍ عسكريّ مهيب أمام وزارة الدفاع الأميركية، بحضور وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة د.مارك تي إسبير.

القوات المسلحة الأميريكية تلقي التحية على أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في استقبال عسكري مهيب بحضور وزير الدفاع الأميريكي بالوكالة في مقر البنتاغون. pic.twitter.com/CzyIl7exbQ — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 8, 2019

وعقد الشيخ تميم و”إسبير”، اجتماعا بمبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) مساء أمس.

ورحب وزير الدفاع بالإنابة بالأمير الشيخ تميم، منوها بعلاقات دولة قطر والولايات المتحدة، قائلا إنها أقوى من أي وقت مضى.

#صور من لقاء أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد واجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة في واشنطن حيث استعرضا علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها، وأبرز تطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً خاصة الجهود المشتركة للبلدين في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة🇶🇦🇺🇸 pic.twitter.com/NaEL41P27M — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 9, 2019

وأشاد الوزير بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه قاعدة العديد الجوية، ومقدرا دعمها للعسكريين الأميركيين الموجودين بها.

وأضاف أن استعداد دولة قطر لاستضافة القوات الأميركية لفترة طويلة يرمز للروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدا أهمية هذه القوات لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومشيدا بجهود دولة قطر في تخفيف حدة التوتر الحالي.



وفيما يخص تحضيرات دولة قطر المستمرة لاستضافة كأس العالم 2022، هنأ الوزير الأمير الشيخ تميم بهذا الحدث الرياضي الكبير، واصفا الدوحة بأنها مدينة رائعة، ومؤكدا أن العالم سينبهر بشدة بحسن ضيافة الشعب القطري.

من جانبه، أكد الأمير الشيخ تميم على ما قاله الوزير من أن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجية قوية، وأنهما سيعملان معا وبشكل حثيث على تخفيف التوتر في المنطقة التي تمر بفترات عصيبة منذ أعوام عدة، موضحا أن قضايا المنطقة ستجد طرقا لتخفيف التصعيد إذا عمل الجميع سويا بشكل وثيق.

كما عبر الأمير عن شكره على استضافته في وزارة الدفاع، معربا عن تطلعه إلى كأس العالم لعام 2022، وأيضا للبطولة التي تليها عام 2026 والتي ستستضيفها الولايات المتحدة الأميركية.

وبحث الاجتماع علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها، سيما في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا، وخصوصا الجهود المشتركة للبلدين في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.