مستشار ابن زايد يبرر هروب الإمارات من اليمن بعد 5 سنوات من الخراب: لا أحد بالدنيا أكثر حرصا منا على وقف الحرب

برر الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، هروب الإمارات من حرب اليمن خوفا من تهديدات الحوثي ونقل المعركة للإمارات كما السعودية، بأن ذلك يأتي في إطار دعم بلاده لعملية السلام.

وكان مسؤول إماراتي كبير اعترف اليوم، الاثنين، أنّ الإمارات “تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن ما سماها “خطة إعادة انتشار لأسباب إستراتيجية وتكتيكية، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) محاولا تبرير قرار الانسحاب الذي لم يصدر إلا عن ضعف بعد أن خربت قوات عيال زايد اليمن طيلة 5 سنوات، إن الإمارات تعلن أنها ستعيد تموضع قواتها في اليمن وتعطي عملية السلام فرصة ذهبية لمن يقدره.

الامارات تعلن انها ستعيد تموضع قواتها في اليمن وتعطي عملية السلام فرصة ذهبية لمن يقدره وتؤكد انه لا احد في الدنيا اكثر رغبة وحرصا على وقف الحرب في اليمن من السعودية والامارات وتكشف للعالم انه لا توجد دولة اكثر رغبة في استمرار هذه الحرب من ايران وجماعة الحوثي المدعومة من ايران. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 8, 2019

وتابع:”وتؤكد أنه لا احد في الدنيا أكثر رغبة وحرصا على وقف الحرب في اليمن من السعودية والامارات وتكشف للعالم انه لا توجد دولة اكثر رغبة في استمرار هذه الحرب من ايران وجماعة الحوثي المدعومة من ايران.”

من جانبه رد الكاتب السعودي تركي الشلهوب على مستشار ابن زايد بقوله:”الانسحاب الإماراتي من اليمن حصل دون تنسيق مع السعودية، محمد بن زايد يخشى أن تمتد هجمات الحوثي إلى الإمارات، كذلك يريد الحفاظ على ما تبقّى من سمعة الإمارات وصورتها في الغرب”

وتابع كاشفا الأسباب الحقيقية للهروب الإماراتي:”لذلك هرب وترك محمد بن سلمان يغرق وحده في المستنقع اليمني، وستدفع السعودية وحدها فاتورة الحرب (بشريا وماديا)”

الإنسحاب الإماراتي من اليمن حصل دون تنسيق مع السعودية. محمد بن زايد يخشى أن تمتد هجمات الحوثي إلى الإمارات، كذلك يريد الحفاظ على ما تبقّى من سمعة الإمارات وصورتها في الغرب، لذلك هرب وترك محمد بن سلمان يغرق وحده في المستنقع اليمني، وستدفع السعودية وحدها فاتورة الحرب (بشريا وماديا) — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 8, 2019

وكتب أحد النشطاء ساخرا:”طيب وين الشرعية ؟ اليس دخولكم لإعادة الشرعية ؟

وين قادمون ياصنعاء، وين الشيلات، وين الشعر ، وين وين ….الخ التاريخ لايرحم”

طيب وين الشرعيه ؟

اليس دخولكم لإعادة الشرعية ؟

وين قادمون ياصنعاء

وين الشيلات

وين الشعر

وين وين ….الخ



التاريخ لايرحم — اصيل (@alharthi7000) July 8, 2019

هل رفعتم علمكم فوق سد مأرب ثم سحبتوه كما انسحبتم — محمدزيد (@SJaL5vQrjX9aJup) July 8, 2019

وكان مصدر حكومي يمني، أكد الأربعاء الماضي، حدوث انسحاب جزئي للقوات الإماراتية وعتادها من قاعدة صرواح بمأرب شرقي اليمن.

وذكر المصدر لقناة “الجزيرة” القطرية، أنّ قوات سعودية حلت مكان قوات الإمارات بمأرب وتمّ استبدال منظومة الباتريوت بأخرى سعودية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت تقريرا عن تحركات إماراتية للخروج من التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء في التقرير الذي أعده “ديون نيسنباوم” أن التحرك الإماراتي يأتي وسط التوتر المتزايد في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال إن الإمارات بدأت في الأسابيع القليلة الماضية بسحب دباباتها والمروحيات القتالية، حسبما قال مسؤولون غربيون، كما وسحبت مئات من الجنود الذين نشرتهم في منطقة البحر الأحمر، بما في ذلك الجنود قرب ميناء الحديدة الذي يعتبر الشريان الرئيسي للبلاد وتمر عبره المساعدات الإنسانية.