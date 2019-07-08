ماجد عبدالهادي: “ذباب” ابن سلمان يحركه مصدر واحد “ضحل التفكير وسيء الأخلاق”

اعتبر الكاتب الصحفي ماجد عبدالهادي، أن الردود والشتائم المتشابهة التي تكررها كتائب الذباب الإلكتروني السعودي ضد كل من يخالف ولي العهد محمد بن سلمان دليل على أن من يحركهم مصدر واحد.

وقال “عبدالهادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن مؤيدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يستطيعوا أن يتخيلوا مغردا على تويتر يمكنه أن يكتب رأيه او فكرته، فتراهم يتهمون كل من يختلف معهم بأنه يتلقى تعليمات من جهة أو شخص ما.

لا يستطيع مؤيدو ولي العهد السعودي محمد بن سليمان أن يتخيلوا مغردا على تويتر يمكنه أن يكتب رأيه او فكرته، فتراهم يتهمون كل من يختلف معهم بأنه يتلقى تعليمات من جهة او شخص ما، وذاك تأكيد ضمني على أن كل الردود والشتائم المتشابهة التي يكررونها، لها مصدر واحد، ضحل التفكير، وسيء الأخلاق — ماجد عبد الهادي (@majedabdulhadi) July 8, 2019

وتابع موضحا:”وذاك تأكيد ضمني على أن كل الردود والشتائم المتشابهة التي يكررونها، لها مصدر واحد، ضحل التفكير، وسيء الأخلاق”

وقبل أيام نفى ماجد عبدالهادي صحة الشائعات التي أطلقتها كتائب “الذباب الالكتروني”، حول زواجه من زميلته في قناة الجزيرة الاعلامية اللبنانية غادة عويس، متهماً السعودية بالوقوف وراء تلك “الشائعات” بدعمها “الشبيحة” للدفاع عن مواقفها، وفبركة تلك الاكاذيب والطعن بالأعراض.

وقال عبد الهادي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” حينها، ” يهمني التوضيح هنا أن الزميلة غادة عويس صديقة وأخت لي ولزوجتي، أُكِنُ لها الاحترام، وأتمنى لها، ولزوجها، وعائلتها، كل خير “.

وأضاف :” لكن ما ينبغي الانتباه إليه، أن إطلاق تلك الشائعة هو دليل على نهج تضليلي، لا يقف عند التشهير الشخصي، بل يتجاوزه إلى ما هو أخطر في شأن صراعات المنطقة كلها “.

وبث موقع “بي بي سي” عربي، في يناير 2018 تقريرا يشرح فيه آلية عمل اللجان الإلكترونية أو ما يعرف بـ “الذباب الإلكتروني” التابع للحكومة السعودية والذي يديره المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وقال “بي بي سي” في تقريره إن هذه اللجان تشوش على أي معلومة حقيقية تنتقد السعودية أو تكشف حقيقة الأوضاع الداخلية وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.

ويوضح التقرير اعتماد اللجان الإلكترونية على حسابات وهمية، بصور حقيقية، وأسماء تعود لعائلات سعودية معروفة تنشر تغريدات غير حقيقية قدرت بـ 100 ألف تغريدة يوميا تصدر من المملكة.

وتعمل هذه الحسابات على إنشاء هاشتاغات ونشر تغريدات تصب في هدف واحد، وهو دعم الموقف السعودي ومهاجمة قطر.