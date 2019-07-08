“شاهد” صورة صادمة لريهام سعيد في أول ظهور لها بعد أنباء تساقط لحم وجهها بسبب مرض نادر

نشرت الإعلامية المصرية المعروفة ريهام سعيد، صورة على حسابها بانستجرام في أول ظهور لها عقب أنباء المرض الخطير الغامض التي أصيبت به وقيل إنه تسبب بسقوط لحم وجهها.

وظهرت “سعيد” بوجهها في الصورة لتؤكد أن ما قيل عن تساقط لحم وجهها إشاعة كاذبة، لكنها لم تكشف في الوقت نفسه عن طبيعة مرضها وظهرت شاحبة الوجه متغيرة الملامح بصورة وصفها متابعوها بالصادمة نظرا للتغيرات الواضحة التي طرأت عليها.

وأكدت ريهام أنها لا تعاني من مرض جلدي وأن لحم وجهها لم يسقط، بينما رفضت الكشف عن طبيعة مرضها الحقيقي، وطلبت من متابعيها مواصلة الدعاء لها ليكتمل الشفاء.

وكتبت ريهام: “أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود ولم يسقط الحمد لله، بشكركم على دعواتكم وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات”.

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، قد خضعت لعملية جراحية صعبة بعد إصابتها ببكتيريا خطيرة يقال أنها في وجهها.

ويمثل هذا المرض خطرا كبيرا على حياتها، حيث لازالت هناك محاولات من الأطباء للقضاء على البكتيريا قبل وصولها إلى المخ، ومن المقرر أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة.

وشدد الأطباء على ضرورة بقاء ريهام تحت العناية لمدة شهر، مع منع الزيارات عنها لحين السيطرة على الوضع وتجاوز المحنة.

ومن المحتمل أن تغيب الإعلامية المصرية المثيرة للجدل، عن شاشة قناة “الحياة” لفترة لا يعرف مداها.

وكانت رانيا شقيقة ريهام سعيد، أكدت في وقت سابق أن ريهام، غير مصابة بمرض جلدي، بل هو ميكروب شديد داخل أنفها، والخوف من أن ينتشر إلى العين والمخ، وهو أمر ليس له علاقة بالأمراض الجلدية، ما اضطرها للخضوع لعملية دقيقة.