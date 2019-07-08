حملة اعتقالات جديدة بصفوف الفلسطينيين والأردنيين المقيمين في السعودية

أكد الأكاديمي والناشط السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، أن السلطات السعودية تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين في المملكة لتعاطفهم مع القدس وغزة.

وقال “الغامدي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه بالفعل بدأت حملة الاعتقالات وتم اعتقال عدد من الفلسطينيين وكذلك أردنيين من أصل فلسطيني.

فعلا بدأت حملة الاعتقالات وتم اعتقال عدد من الفلسطينيين و كذلك أردنيين من أصل فلسطيني.

وحسبنا الله ونعم الوكيل https://t.co/ivd5iddYm7 — سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) July 8, 2019

وكان الأكاديمي السعودي حذر قبل أيام من أن هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينين المقيمين في المملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو ٦٠ فلسطينيا، وأيضا ستطال حملة الاعتقال هذه عددا من المصريين المقيمين.

تنبيه :

هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينين المقيمين في المملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو ٦٠ فلسطينيا.

وأيضا ستطال حملة الاعتقال هذه عددا من المصريين المقيمين. — سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) July 5, 2019

ووفقاً للغامدي فإن المملكة وجهت للمعتقلين تهماً تتعلق بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السعودية جماعة إرهابية.

وأشار إلى اعتقال 20 امرأة فلسطينية ومصرية تم اعتقالهن العام الماضي، وإطلاق سراحهن، ادعت خلالها السلطات السعودية أنهن تلقين تعليمات من جماعة الإخوان وتنظيمات إرهابية.

الحمد لله تم الإفراج من سجن ذهبان عن أكثر من ٢٠ امرأة جئن للحج من #فلسطين و #مصر

فأخذتهن سلطات المملكة من الحج عام ٢٠١٨/١٤٣٩، بتهمة الانتماء للإخوان !

وبعد عدة أشهر من التحقيق حصلن على براءة !

وتم أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن، وسفّروهنّ للسيسي وعباس ! — سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) July 5, 2019

وكان الغامدي أشار في أبريل الماضي، في “تغريدة” إلى أن السلطات السعودية قامت بشن حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين بالمملكة، ومنعتهم من السفر وجمدت حساباتهم وأوقفت مؤسساتهم عن العمل.

أكد الغامدي أن “ذريعة الاعتقال هي التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة وتأييد حماس”.

وفي مايو كشف المغرد الشهير “مجتهد” على “تويتر” عن قيام قوات الأمن السعودية بحملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين متعاطفين مع المقاومة في غزة، والمقيمين في السعودية.

“مجتهد” أضاف أن عدد المعتقلين في حملة أمن الدولة التي تنفذها السلطات السعودية، على أولئك الفلسطينيين بلغ 60 معتقلاً، غير المعتقلين من كفلائهم أو من تعاون معهم أو من عائلاتهم من السعوديين والمقيمين.

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير دأب على وصف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإرهابية تارة والمتطرفة تارة أخرى في مناسبات متعددة.