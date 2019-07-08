الحوثي يلاحق ابن سلمان جوا وبحرا.. السعودية كانت على موعد مع “كارثة” جديدة لولا تدارك الموقف باللحظات الأخيرة

في تصعيد خطير من جماعة الحوثي في اليمن ضد السعودية وبعد عدة هجمات جوية على مطارات السعودية ومحطات الوقود، التي كبدت النظام خسائر فادحة ونشرت الذعر بالمملكة انتقل الحوثي للمواجهة البحرية أيضا باستخدام الزوارق المفخخة واستهداف السفن التجارية.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن إحباط محاولة استهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر من قبل الحوثيين بـ”قارب مفخخ”.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن قوات التحالف رصدت قاربا من نوع “Blue Fish” كان في طريقه لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر، وقامت بتدميره.

وأشار المالكي إلى أن القارب كان مسيرا ومفخخا، لافتا إلى أن الحوثيين يقفون خلف هذه العملية التي أحبطها التحالف صباح الإثنين.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الحوثيين يشكل “عملا إرهابيا خطيرا”.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، أعلنت مساء السبت، شنّ هجومٍ جديد على مطار جازان وأبها بالسعودية، بطائرات مسيرة من طراز [قاصف 2K]، فيما أعلنت وسائل إعلام سعودية مقتل 4 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.

وأكد متحدث عسكري باسم الجماعة –وفقاً لقناة المسيرة- أن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات [قاصف 2K] على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جازان وأبها.

وقال إن الهجمات أصابت أهدافها في المطارين بدقة عالية وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وتعرّضت مطارات “جازان وأبها ونجران” السعودية، خلال الفترة الماضية لهجمات متتالية بواسطة طائرات مسيرة يُطلقها الحوثيون، أدّت في بعض العمليات إلى سقوط مصابين وقتلى.