مستشار ابن زايد يُعلن مقاطعة جميع المنتجات التركية: “أردوغان كرهنا في كل ما يأتي من تركيا”

عاد مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، لمهاجمة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان حيث خرج يحرض على اقتصاد تركيا معلنا مقاطعته لجميع السلع والمنتجات التركية.

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر تسببت في هجوم عنيف عليه:”بسبب سياسات وحماقات اردوغان لم اعد أستسيغ شراء اي غرض كتب عليه صنع في تركيا”

بسبب سياسات وحماقات اردوغان لم اعد أستسيغ شراء اي غرض كتب عليه صنع في تركيا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 7, 2019

وفي رده على أحد متابعيه سأله “غداً إذا لم ترق لكم قرارات #ترامب هل ستقاطعون البضائع الأمريكية؟”، قال مستشار ابن زايد:”سبق ان قمنا بمقاطعة البضائع الامريكية بسبب سياسات ومواقف الادارات الامريكية، أردوغان كرهنا في كل ما يأتي من تركيا، هذا حق وموقف شعبي مشروع يجب الاعلان عنه.”

سبق ان قمنا بمقاطعة البضائع الامريكية بسبب سياسات ومواقف الادارات الامريكية. اردوغان كرهنا في كل ما يأتي من تركيا. هذا حق وموقف شعبي مشروع يجب الاعلان عنه. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 7, 2019

وقوبلت تغريدة الأكاديمي الإماراتي بسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين ردوا عليه بأن مقاطعة منتجات إيران التي تحتل جزر الإمارات أولى من مقاطعة منتجات تركيا.

طبعا الايراني تحب انك تشتريه الفرع يرجع للأصل 😂 — Ali AL Fadalah#تميم (@FadalahAl) July 7, 2019

وماذا عن بضائع ايران التي تحتل جزركم ويجمعكم معها أكبر ميزان تجاري في الشرق الاوسط وهي كما تدعون أنها العدو الاول !!ألا ترى أن هناك تناقض في المبدأ الذي تطبقونه مع الاعداء مابين تركيا وايران !!أتمنى يادكتور أن تشرح لي هذه النقطه لأنها حيرتني كثيرآ وأعدك أنني لن أخبر السعوديين 😀 — قطري وأفتخر (@qatartameem12) July 7, 2019

من جانبه أحرج الإعلامي والكاتب الفلسطيني نظام مهداوي رئيس تحرير صحيفة (وطن) الأكاديمي الإماراتي بقوله:”سياسات وحماقة أردوغان لم تؤثر على بنك الإمارات دبي الذي دفع قبل أيام نحو ٣ مليارات دولار للاستحواذ على حصة في بنك تركي.”

سياسات وحماقة أردوغان لم تؤثر على بنك الإمارات دبي الذي دفع قبل أيام نحو ٣ مليارات دولار للاستحواذ على حصة في بنك تركي. — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) July 7, 2019

فيما سخر آخرون من مستشار ابن زايد معتبرين تهديده دون أي قيمة ولا يؤثر مقاطعة الإمارات كلها لمنتجات تركيا على اقتصادها الضخم والعالمي أبدا.

راجع قرارك ارجوك.. الاقتصاد التركي لايحتمل — زيد السبيعي (@Zalsubaiei) July 7, 2019

والله بدونك الاقتصاد التركي تدهور خف علينا يا شهبندر التجار.

انا الحين اقدر اشتري البضايع التركية وانا متاكد ان المتخلفين مايشترونها. — محمد الهمام (@malhomam) July 7, 2019

وأكد آخرون أن المنتجات الإماراتية هي الأولى بالمقاطعة حتى تتوقف الإمارات عن قتل اليمنيين وتدمير المنطقة بمخططات الخراب لابن زايد.

الحمد لله انا قررت أن لا أشتري اي منتج إماراتي لاني اعلم ان هذه الأموال يقتل بها اليمنيين! — Nasser Bahlawi (@NBahlawi) July 7, 2019

وانا لن اشتري اي شيء صنع في الامارات.. — nasl_alajwad (@nasl_alajwad) July 7, 2019

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية حملات وُصفت بـ”التشويه الممنهج”؛ لمقاطعة السياحة التركية بدعوى تردي الوضع الأمني والعنف، سخَّرت خلالها الإمارات والسعودية ما يُسمى بـ”الذباب الإلكتروني” للتحريض على تركيا، عبر حملات تعدي فيها المغردين الحديث عن مقاطعة السياحة إلى الحديث عن الجرائم المجتمعية ضد النساء في تركيا، في إطار التخويف من السياحة هناك.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تركيا حملات من هذا القبيل، فقد سبق أن انتشرت دعوات إلكترونية لمقاطعة السياحة في تركيا من جانب سعوديين وإماراتيين في ديسمبر 2017، على خلفية التوترات السياسية بين تركيا من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر.