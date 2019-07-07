مستشار ابن زايد يُعلن مقاطعة جميع المنتجات التركية: “أردوغان كرهنا في كل ما يأتي من تركيا”
عاد مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، لمهاجمة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان حيث خرج يحرض على اقتصاد تركيا معلنا مقاطعته لجميع السلع والمنتجات التركية.
وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر تسببت في هجوم عنيف عليه:”بسبب سياسات وحماقات اردوغان لم اعد أستسيغ شراء اي غرض كتب عليه صنع في تركيا”
وفي رده على أحد متابعيه سأله “غداً إذا لم ترق لكم قرارات #ترامب هل ستقاطعون البضائع الأمريكية؟”، قال مستشار ابن زايد:”سبق ان قمنا بمقاطعة البضائع الامريكية بسبب سياسات ومواقف الادارات الامريكية، أردوغان كرهنا في كل ما يأتي من تركيا، هذا حق وموقف شعبي مشروع يجب الاعلان عنه.”
وقوبلت تغريدة الأكاديمي الإماراتي بسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين ردوا عليه بأن مقاطعة منتجات إيران التي تحتل جزر الإمارات أولى من مقاطعة منتجات تركيا.
من جانبه أحرج الإعلامي والكاتب الفلسطيني نظام مهداوي رئيس تحرير صحيفة (وطن) الأكاديمي الإماراتي بقوله:”سياسات وحماقة أردوغان لم تؤثر على بنك الإمارات دبي الذي دفع قبل أيام نحو ٣ مليارات دولار للاستحواذ على حصة في بنك تركي.”
فيما سخر آخرون من مستشار ابن زايد معتبرين تهديده دون أي قيمة ولا يؤثر مقاطعة الإمارات كلها لمنتجات تركيا على اقتصادها الضخم والعالمي أبدا.
وأكد آخرون أن المنتجات الإماراتية هي الأولى بالمقاطعة حتى تتوقف الإمارات عن قتل اليمنيين وتدمير المنطقة بمخططات الخراب لابن زايد.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية حملات وُصفت بـ”التشويه الممنهج”؛ لمقاطعة السياحة التركية بدعوى تردي الوضع الأمني والعنف، سخَّرت خلالها الإمارات والسعودية ما يُسمى بـ”الذباب الإلكتروني” للتحريض على تركيا، عبر حملات تعدي فيها المغردين الحديث عن مقاطعة السياحة إلى الحديث عن الجرائم المجتمعية ضد النساء في تركيا، في إطار التخويف من السياحة هناك.
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تركيا حملات من هذا القبيل، فقد سبق أن انتشرت دعوات إلكترونية لمقاطعة السياحة في تركيا من جانب سعوديين وإماراتيين في ديسمبر 2017، على خلفية التوترات السياسية بين تركيا من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر.
سنمنحك بـــول السيد أردوغان وبالمجان كمان…يا كبير الشواذ ومشتسار المنحرف بن زايد
جعد ماعندهم شغل. روح مع الكوتش خله يغير الخطه