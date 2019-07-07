مراسلة “الجزيرة” وجد وقفي تُحرج تركي آل الشيخ بهذه الكلمات والأخير يتهرب بـ”البلوك”

أحرجت مراسلة قناة “الجزيرة” المعروفة وجد وقفي، رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بطلبها تخصيص جزء من أرباح “الترفيه” للمقاتلين بالحد الجنوبي.

وكان “آل الشيخ” كشف عن ارتفاع الانفاق على هئية الترفيه في تغريدة على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) وقال:”ارتفع الإنفاق على الترفيه خلال شهر مايو في السعودية 8.16 ٪ حيث بلغت مبيعات القطاع 1.07 مليار ريال، وهذا دعم للاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل جديدة”

ارتفع الإنفاق على الترفيه خلال شهر مايو في السعودية 8.16 ٪ حيث بلغت مبيعات القطاع 1.07 مليار ريال، وهذا دعم للاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل جديدة https://t.co/kcEbWOuCen — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 6, 2019

لتحرجه وجد وقفي برد ناري قالت فيه:”لا تنسوا الجنود المرابطين على الحد الجنوبي من أرباح الترفيه”

لا تنسوا الجنود المرابطين على الحد الجنوبي من أرباح الترفيه. @Turki_alalshikh https://t.co/raDWoy3cIS https://t.co/klwLajCxoX — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 7, 2019

ليتهرب تركي آل الشيخ من الرد عبر حظر مراسلة الجزيرة، ما جعله محل سخرية كبيرة من النشطاء.

وكتب وقفي في تغريدة أخرى:”كان مجرد اقتراح، وأهل الترفيه عادة صدورهم واسعة و ما بيعملوا بلوك، خلص و لا يهمك ما في داعي تتذكرون جنود الحد الجنوبي، خليها:لا تنسوا صفقة القرن و تمويلها، أظن هيك الوضع تمام معك و ما رح تزعل.”

كان مجرد اقتراح، وأهل الترفيه عادة صدورهم واسعة و ما بيعملوا بلوك..

خلص و لا يهمك ما في داعي تتذكرون جنود الحد الجنوبي، خليها:

لا تنسوا صفقة القرن و تمويلها…

أظن هيك الوضع تمام معك و ما رح تزعل.

حدا يوصلها لتركي ترفيه لأنه زعل و عمل بلوك😎 pic.twitter.com/TfjXMZ0LxS — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 7, 2019

من جانبها سخرت الإعلامية والمذيعة بقناة الجزيرة غادة عويس من آل الشيخ قائلة:”حرام عليكِ وجد!!! لماذا تجرحين مشاعر تركي المرهفة ؟؟ وانتبهي!هؤلاء عندما تنخدش مشاعرهم يلجأون للرسائل لاختراق هاتفك ثم للمنشار وينتظرونك بأقرب قنصلية ليرفّهوا عن غضبهم !!”

حرام عليكِ وجد!!! لماذا تجرحين مشاعر @Turki_alalshikh المرهفة ؟؟ وانتبهي!هؤلاء عندما تنخدش مشاعرهم يلجأون للرسائل لاختراق هاتفك ثم للمنشار وينتظرونك بأقرب قنصلية ليرفّهوا عن غضبهم !!

الله يسامحك يا وجد https://t.co/R6NnG8zM91 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 7, 2019

ويرأس آل الشيخ هيئة الترفيه، وهي المسؤولة عن الترفيه بمختلف أشكاله، وضمن ذلك إقامة الحفلات الراقصة وسهرات الغناء والمهرجانات الفنية التي انتشرت مؤخراً وواجهت انتقادات عدة.

ووجه بن سلمان، منذ تولى ولاية العهد السعودي في 2017، دعماً كاملاً للتغيير الذي لم تألفه البلاد ولا المجتمع من قبل، وكان “آل الشيخ” من بين أبرز الشخصيات التي برزت في هذه الساحة.