مراسلة “الجزيرة” وجد وقفي تُحرج تركي آل الشيخ بهذه الكلمات والأخير يتهرب بـ”البلوك”
أحرجت مراسلة قناة “الجزيرة” المعروفة وجد وقفي، رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بطلبها تخصيص جزء من أرباح “الترفيه” للمقاتلين بالحد الجنوبي.
وكان “آل الشيخ” كشف عن ارتفاع الانفاق على هئية الترفيه في تغريدة على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) وقال:”ارتفع الإنفاق على الترفيه خلال شهر مايو في السعودية 8.16 ٪ حيث بلغت مبيعات القطاع 1.07 مليار ريال، وهذا دعم للاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل جديدة”
لتحرجه وجد وقفي برد ناري قالت فيه:”لا تنسوا الجنود المرابطين على الحد الجنوبي من أرباح الترفيه”
ليتهرب تركي آل الشيخ من الرد عبر حظر مراسلة الجزيرة، ما جعله محل سخرية كبيرة من النشطاء.
وكتب وقفي في تغريدة أخرى:”كان مجرد اقتراح، وأهل الترفيه عادة صدورهم واسعة و ما بيعملوا بلوك، خلص و لا يهمك ما في داعي تتذكرون جنود الحد الجنوبي، خليها:لا تنسوا صفقة القرن و تمويلها، أظن هيك الوضع تمام معك و ما رح تزعل.”
من جانبها سخرت الإعلامية والمذيعة بقناة الجزيرة غادة عويس من آل الشيخ قائلة:”حرام عليكِ وجد!!! لماذا تجرحين مشاعر تركي المرهفة ؟؟ وانتبهي!هؤلاء عندما تنخدش مشاعرهم يلجأون للرسائل لاختراق هاتفك ثم للمنشار وينتظرونك بأقرب قنصلية ليرفّهوا عن غضبهم !!”
ويرأس آل الشيخ هيئة الترفيه، وهي المسؤولة عن الترفيه بمختلف أشكاله، وضمن ذلك إقامة الحفلات الراقصة وسهرات الغناء والمهرجانات الفنية التي انتشرت مؤخراً وواجهت انتقادات عدة.
ووجه بن سلمان، منذ تولى ولاية العهد السعودي في 2017، دعماً كاملاً للتغيير الذي لم تألفه البلاد ولا المجتمع من قبل، وكان “آل الشيخ” من بين أبرز الشخصيات التي برزت في هذه الساحة.
اي حد جنوبي واي جنود هذا تركي وناسه هز ياوز بتاع كله اساليه عن الفنانات عن الراقصات عن الدعاره والخمور هذا اللي يفهم فيه اما حروب ومشاكل وجنود هذا شغل رجال ما يفهم فيه .