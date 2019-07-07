ما حدث بأبوظبي أكد أن ابن زايد هو حاكم السعودية الفعلي.. مسؤول إسرائيلي كشف عن مشروع خطير متعلق بالأردن

في واقعة خطيرة تؤكد تحكم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بالديوان الملكي السعودي وسيطرته الكاملة على ابن سلمان، كشفت الخارجية الإسرائيلية عن مبادرة طرحها وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، لربط المملكة العربية السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولا إلى حيفا.

اللافت في هذا الأمر ليس هو المبادرة التي طرحت سابقا، بل طرح أمر وشأن داخلي يخص السعودية مثل هذا ومناقتشه في أبوظبي مع ابن زايد وليس في الرياض.

حيث أشارت الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الوزير الإسرائيلي، طرح هذه المبادرة خلال زيارته لأبو ظبي.

وكتبت صفحة “إسرائيل بالعربية” على حسابها الرسمي في تغريدة رصدتها (وطن): “طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط.”

طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول#كاريكاتير pic.twitter.com/hAc6tt7PPI — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 7, 2019

وتابعت:”تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول”.

ونقلت الصفحة على لسان الوزير قوله خلال زيارته: “أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة. وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة التعاون بناء على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، الأمن والمخابرات”.