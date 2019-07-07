في الإمارات .. طلب منها خلع ملابسها وإغرائه جنسياً وهي عارية عبر “سناب شات”!

ذكرت صحيفة إماراتية، أن محكمة النقض أبوظبي، أيدت حكماً بمعاقبة شاب قالت إنه آسيوي الجنسية، بالحبس عاماً مع إيقاف التنفيذ، وإبعاده من الدولة، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم كتعويض مؤقت، وذلك بعد إدانته بتهديد فتاة قاصر عبر برنامج سناب شات، وتحريضها على خلع ملابسها وتصوير نفسها.

ووفقاً لصحيفة “الإمارات اليوم” فقد كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمتي، تهديد المجني عليها كتابة بألفاظ التهديد، في رسالة بعثها إليها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (سناب شات)، وإتيان فعل من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، والإغراء على ارتكابها، بأن طلب من المجني عليها تصوير جسدها كاملاً وهي تخلع ملابسها، وكان ذلك في رسالة بعثها إليها باستخدام وسيلة تقنية المعلومات.