شاهد| حادث مأساوي في السعودية يقتل عقيداً في الداخلية الكويتية وزوجته و2 من أبنائه

قالت وسائل إعلام كويتية، إن عقيداً في وزارة الداخلية الكويتية لقي مصرعه مع 3 من أفراد أسرته هم زوجته وابناه في حادثٍ مروري مأساويّ في السعودية.

خالص العزاء لأسرة الدويش الكرام

بوفاة العقيد / مشعل بدر الدويش

وزوجته وابنائه اثر حادث اليم في

المملكه العربيه السعوديه



إنا لله وإنا اليه راجعون 🌹 pic.twitter.com/0865FPFzoQ — الحميدي المطيري (@Alhomedy222) July 7, 2019

ولقي العقيد في وزارة الداخلية الكويتية مشعل بدر الدويش وزوجته واثنين من أبنائه، الأحد، مصرعهم بعد تعرضهم لحادث مروري مروع.

ومن المقرر أن يتم دفن المتوفين اليوم عقب صلاة العشاء في مقبرة الصليبخات شمال شرق الكويت.

إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الطيب ابن الطيب بو بدر #مشعل_بدر_الدويش وزوجته واثنين من أبنائه في حادث سير في السعودية رحمهم الله وأحسن عزاء أهلهم

الدفان اليوم الأحد ٧/٧ في مقبرة الصليبيخات بعد صلاة العشاء مباشره .

عزاء الرجال الفروانية ق ٢ ش ٧٨ م ٧ . pic.twitter.com/1MWDknpcrT — عبدالعزيز العويد (@alowid) July 7, 2019

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فإن السلطات السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل والتحقيق في الحادث.

وتتكرر الحوادث المرورية في السعودية والكويت، بشكل متواصل، حيث تعتبر من أكثر أسباب الوفيات بالرغم من الإجراءات التي تبذلها سلطات البلدين للحد من هذه الحوادث، من خلال إصدار القوانين المرورية الصارمة وتحسين الطرقات وتوسيعها.