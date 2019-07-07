شاهد| حادث مأساوي في السعودية يقتل عقيداً في الداخلية الكويتية وزوجته و2 من أبنائه

قالت وسائل إعلام كويتية، إن عقيداً في وزارة الداخلية الكويتية لقي مصرعه مع 3 من أفراد أسرته هم زوجته وابناه في حادثٍ مروري مأساويّ في السعودية.
ولقي العقيد في وزارة الداخلية الكويتية مشعل بدر الدويش وزوجته واثنين من أبنائه، الأحد، مصرعهم بعد تعرضهم لحادث مروري مروع.
ومن المقرر أن يتم دفن المتوفين اليوم عقب صلاة العشاء في مقبرة الصليبخات شمال شرق الكويت.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فإن السلطات السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل والتحقيق في الحادث.
وتتكرر الحوادث المرورية في السعودية والكويت، بشكل متواصل، حيث تعتبر من أكثر أسباب الوفيات بالرغم من الإجراءات التي تبذلها سلطات البلدين للحد من هذه الحوادث، من خلال إصدار القوانين المرورية الصارمة وتحسين الطرقات وتوسيعها.