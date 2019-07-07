ابن زايد أنشأ لجنة سرية بالسعودية لتزيين الفساد وتلطيف المنكر تحت مسمى “الترفيه”.. تفاصيل خطيرة تكشف لأول مرة

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر أن جميع حفلات الغناء والرقص والانفتاح الغير مسبوق الذي تشهده السعودية حاليا، جزء من عمل مخطط له تقوم عليه لجنة سرية لإعادة رسم الخارطة الثقافية والاجتماعية للبلاد، وإعادة تشكيل العقل الجمعي وفقا لما يرتضيه الغرب.

وقال حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 375 ألف شخص على تويتر، إنه بإملاء مباشر من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أنشأ ابن سلمان تدعى “لجنة التطرف والسياسات العامة”.

بإملاء مباشر من ابن زايد، أنشأ ابن سلمان اللجنة التي تقوم على إعادة رسم الخارطة الثقافية والاجتماعية للبلاد، وإعادة تشكيل العقل الجمعي وفقا لما يرتضيه الغرب، ولذلك جاء اختيار رئيسها بشكل دقيق، ممن يجيد تزيين الفساد وتلطيف المنكر، وهو (المفسد) الوليد الإبراهيم، مالك قنوات MBC. — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 6, 2019

وتقوم هذه اللجنة على إعادة رسم الخارطة الثقافية والاجتماعية للبلاد، وإعادة تشكيل العقل الجمعي وفقا لما يرتضيه الغرب، ولذلك جاء اختيار رئيسها بشكل دقيق، ممن يجيد تزيين الفساد وتلطيف المنكر، وهو (المفسد) الوليد الإبراهيم، مالك قنوات MBC.

وشدد الحساب على أن ما يحدث هذه الأيام من فعاليات لهيئة الترفيه وممارسات للشواذ وتصدر للتافهين على منصات الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، جميعها نتاج هذه اللجنة، والتي أنشأت بإملاء من دولة جارة، ثم جُمع فيها الفاسدين والدشير ليعيدوا رسم شكل ومستقبل هذه البلاد.

ما تشاهدوه هذه الأيام من فعاليات لهيئة الترفيه وممارسات للشواذ وتصدر للتافهين على منصات الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، جميعها نتاج لجنة تدعى "لجنة التطرف والسياسات العامة"، والتي أنشأت بإملاء من دولة جارة، ثم جُمع فيها الفاسدين والدشير ليعيدوا رسم شكل ومستقبل هذه البلاد — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 6, 2019

واختتم حساب “العهد الجديد” تغريداته كاشفا عن أعضاء هذه اللجنة الغريبة:”من الأمور المضحكة المبكية، أن أعضاء لجنة التطرف والسياسات العامة للدولة، مجموعة من الدشير، لا قيمة سابقة لهم في المجتمع، ولا تاريخ يحترم، وهم:

الوليد الابراهيم، تركي ال الشيخ، داود الشريان، عبدالعزيز الهويريني، تركي الحمد، غسان الشبل، ناصر القصبي، أحمد الخطيب”

من الأمور المضحكة المبكية، أن أعضاء لجنة التطرف والسياسات العامة للدولة، مجموعة من الدشير، لا قيمة سابقة لهم في المجتمع، ولا تاريخ يحترم، وهم:

الوليد الابراهيم، تركي ال الشيخ، داود الشريان، عبدالعزيز الهويريني، تركي الحمد، غسان الشبل، ناصر القصبي، أحمد الخطيب — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 6, 2019

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.