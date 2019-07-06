متحدث سابق باسم الداخلية العراقية ساخرا من ابن راشد عقب هروب زوجته الأميرة هيا: “أين وزارة السعادة؟”

سخر الخبير العسكري المعروف اللواء العراقي المتقاعد عبدالكريم خلف، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية العراقية، من حاكم دبي محمد بن راشد عقب هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين.

وطرح “خلف” على متابعيه بتويتر وفق ما رصدته (وطن) سؤالا ساخرا في هذا الشأن بعد اشتعال مواقع التواصل ووكالات الأنباء بخبر هروب الأميرة الهاشمية.

ودون ما نصه في إشارة لمحمد بن راشد:”أسس وزارة السعادة في بلده وإبنتيه تحت الاقامة الجبرية وزوجته تهرب الى المانيا من هو!!؟”

أسس وزارة السعادة في بلده وإبنتيه تحت الاقامة الجبرية وزوجته تهرب الى المانيا من هو!!؟ — عبدالكريم خلف (@akklaph) July 6, 2019

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير حديث لها، أن مقاضاة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين لزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لن تتوقف عند مسألة الطلاق وحضانة طفليها بل إن القضايا التي ستناقشها المحكمة في بريطانيا ستكون أكبر من ذلك.

“تاريخ من محاولات الهرب في عائلة آل مكتوم”، تحت هذا العنوان نشرت الصحيفة تقريرا لريتشارد سبنسر، مراسل شؤون الشرق الأوسط، وديفيد براون.

ويقول الكاتبان بدأ الأمر عندما فرت فتاة في التاسعة عشرة من عمرها من منزلها في منطقة سري في انجلترا، وعُثر عليها بعد عدة أسابيع، حيث تم نقلها إلى دبي في طائرة خاصة.

وتقول الصحيفة إنه لو كانت الفتاة عادية لانتهى الأمر عند ذلك، ولكن الفتاة كانت الشيخة شمسة آل مكتوم، وهي الآن في السابعة والثلاثين، إبنة واحد من أثرى القادة العرب.

وتعتبر الصحيفة أنه إذا صحّ ذلك، فانه يعتبر جريمة ارتكبت على الأراضي البريطانية، وكان من المفترض أن يتم تحقيق بالأمر، لكن ذلك لم يحصل وواصلت العائلة الحاكمة في دبي زياراتها لبريطانيا، ولقاءاتها مع العائلة المالكة في إنكلترا.

ويرى الكاتبان أنه عندما تلتقي الأميرة هيا مع زوجها، والد شمسة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في قاعة المحكمة في لندن، فإن القضايا التي ستناقشها المحكمة قد تكون أكثر من حضانة الأبناء والنفقة. وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات لم تنضم لمعاهدة لاهاي، والتي ينص أحد بنودها على أن حضانة الأبناء يتم حسب قانون البلد التي يقيمون فيها، ومن الم}كد أن الأميرة هيا ستعارض عودة ابنتها جليلة (11 عاما) وابنها زايد (7 أعوام) إلى الإمارات.

وتضيف الصحيفة أن جوهر الأمر في المحكمة سيكون علاقة الشيخ محمد بأسرته الكبيرة المكونة من ست زوجات و23 من الأبناء، وسلوكه في إمارة دبي التي يحكمها، وغيرها من الأمور الخاصة بالطلاق.

ويعيش الشيخ محمد منفصلا عن زوجاته وأبنائه، ولم تظهر معه في أي صورة أي من زوجاته، باستثناء الأميرة هيا.