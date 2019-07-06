“شاهد” مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله يحتفي بـ”الشواذ” ويثير جدلا واسعا

تسبب الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في موجة غضب واسعة بين متابعيه، بعد ترويجه للمثلية الجنسية بنشره صورا التقطها بنفسه من احتفالات المثليين في بريطانيا.

ونشر “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) صورا لفعاليات يقيمها المثليون في بريطانيا فيما يعرف بـ”يوم الفخر” وعلق:”قضيت معظم وقتي اليوم بشارع اكسفورد اشهر الشوارع التجارية في لندن الذي وجدته مزدحما كما عهدته في اول مرة زرته عندما جئت الى بريطانيا كطالب ادرس اللغة الانجليزية سنة 1972.”

قضيت معظم وقتي اليوم بشارع اكسفورد اشهر الشوارع التجارية في لندن الذي وجدته مزدحما كما عهدته في اول مرة زرته عندما جئت الى بريطانيا كطالب ادرس اللغة الانجليزية سنة 1972. ومما زاد الشارع المزدحم ازدحاما وصخبا انه صادف احتفال المثليين بيوم الفخر Pride Day. هذه بعض من مشاهداتي pic.twitter.com/URCnHgKPsd — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 6, 2019

وتابع:”ومما زاد الشارع المزدحم ازدحاما وصخبا انه صادف احتفال المثليين بيوم الفخر Pride Day. هذه بعض من مشاهداتي”

تنغريدة مستشار ابن زايد قوبلت بغضب كبير من متابعيه، الذي هاجموه بشدة واعتبروا ذلك ترويجا للشذوذ والمثلية، كما لم تحلوا ردودهم من السخرية.

لا صدفه ولا سى روحت تحتفل معاهم لانك منهم — osama321 (@osama32118) July 6, 2019

أكيد كنت مبسوط هناك لما قابلت الناس اللي مثلك — قهاجم (@ismailinaction) July 6, 2019

واستنكر البعض مشاركته في نشر مثل هذه الصور التي تروج لأفعال مشينة ضد الفطرة البشرية السوية.

هذه مشاهدات سيئة للغاية فلا تنشرها بارك الله فيك — MSQ 🇸🇦🇹🇳🇫🇷 (@MSQten) July 6, 2019

أتمنى اي واحد يشوفك في هارودز يصورك ويرسل الصورة لمعزبك مبز .. — بودعيج🇶🇦 (@lowrenceofqatar) July 6, 2019

انت رايح تحظر احتفال المثليين مكيف عليه .. قال صادف قال ما كفاك فرقة المعلاية — ناصر ابو عبيد (@naseeralneel197) July 6, 2019

وشهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم أكبر مسيرة للمثليين والمتحولين وثنائي الجنس وتسمى اختصارا “برايد” أي الفخر باللغة العربية.

وتتزامن مسيرات هذا العام مع الذكرى الخمسين لانطلاق أول مسيرة لهم وكانت في نيويورك في الولايات المتحدة.

ويطلق اسم “برايد” على مسيرات هذه الفئة حول العالم والعلم الذي يجمع ألوان قوس القزح هو رمزهم.