“شاهد” مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله يحتفي بـ”الشواذ” ويثير جدلا واسعا

تسبب الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في موجة غضب واسعة بين متابعيه، بعد ترويجه للمثلية الجنسية بنشره صورا التقطها بنفسه من احتفالات المثليين في بريطانيا.
ونشر “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) صورا لفعاليات يقيمها المثليون في بريطانيا فيما يعرف بـ”يوم الفخر” وعلق:”قضيت معظم وقتي اليوم بشارع اكسفورد اشهر الشوارع التجارية في لندن الذي وجدته مزدحما كما عهدته في اول مرة زرته عندما جئت الى بريطانيا كطالب ادرس اللغة الانجليزية سنة 1972.”
وتابع:”ومما زاد الشارع المزدحم ازدحاما وصخبا انه صادف احتفال المثليين بيوم الفخر Pride Day. هذه بعض من مشاهداتي”
تنغريدة مستشار ابن زايد قوبلت بغضب كبير من متابعيه، الذي هاجموه بشدة واعتبروا ذلك ترويجا للشذوذ والمثلية، كما لم تحلوا ردودهم من السخرية.
واستنكر البعض مشاركته في نشر مثل هذه الصور التي تروج لأفعال مشينة ضد الفطرة البشرية السوية.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم أكبر مسيرة للمثليين والمتحولين وثنائي الجنس وتسمى اختصارا “برايد” أي الفخر باللغة العربية.
وتتزامن مسيرات هذا العام مع الذكرى الخمسين لانطلاق أول مسيرة لهم وكانت في نيويورك في الولايات المتحدة.
ويطلق اسم “برايد” على مسيرات هذه الفئة حول العالم والعلم الذي يجمع ألوان قوس القزح هو رمزهم.
عادي يا دكتور طالما معزبك ومستشاره جورج نادر من هالنوعيه وش يمنعك شارك المثليين ولايهمك طاعة ولي الامر واجبه زندقي زندقي نفرات .