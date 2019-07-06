“شاهد” بعد المُغنية الإباحية .. هيئة الترفيه “تحتقر” مسجداً سعودياً بتصرف لأوّل مرّة وتشعل غضباً واسعاً

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أثار ضجةً وغضباً واسعين، بعد قيام هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ، بعرض لوحة تشكيلية مصحوبةً بموسيقى على جدران أحد مساجد المملكة.
وعبّر مغرّدون سعوديون وعرب عن غضبهم من تصرفات هيئة الترفيه، وتماديها في الإساءة للدين الإسلامي، معتبرين أن ذلك ما كان ليتمّ لولا ضوء أخضر منحه ولي العهد محمد بن سلمان للمسؤولين عن الهيئة وفي مقدمتهم تركي آل الشيخ.
ومن خلال هاشتاغ [هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد] غرّد الآلآف مستنكرين الإساءة لبيوت الله بهذه الصورة.
ومنذ تقليص ولي العهد السعودي لصلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، واستحداث هيئة الترفيه، بدأت تنتشر مظاهر كانت تعتبر من المحرمات في المجتمع السعودي، لعل آخرها كان افتتاح “ديسكو جدة” واستقدام المعنية الإباحية التي أساءت للإسلام “نيكي ميناج” لإحياء حفل فني في السعودية في الـ18 من الشهر الجاري، وغيرها الكثير من المشاهد التي تدلل على سقوط المملكة.
ما ينفع الكلام والتعليقات والبكبكه ودعاء العجائز الامر وصل حده ووجبت الثور ة التي تقتلع كل فاسد ومفسد ثورة تقتلع المجرمين والسفاحين واللصوص والخونه والمرتزقه والمطبلين ثورة تعيد لبلاد الحرمين دينها وعزتها وكرامتها وين طقاع مشائخ الدين ومشائخ القبائل ورجال الهياط والشيلات والقبيله وين الحميه وين الرجال والا خلاص استبقركم ابو منشار واستحمركم يا حيف عالرجال .
هؤلاء تفوقوا على قريش في حربهم على الاسلام و حدث هذا بمصر في استعراض اين تم اطلاق النار على مسجد لقد عاد اباجهل و ابا لهب و غيرهما اللهم عليك بهم
اللهم سلط عليهم الحوثيين كظالمين يرجمون الظالمين صباح مساء؟!،وبالفعل فهم بإذن ربًك يفعلون؟!.