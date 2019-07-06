“شاهد” بعد المُغنية الإباحية .. هيئة الترفيه “تحتقر” مسجداً سعودياً بتصرف لأوّل مرّة وتشعل غضباً واسعاً

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أثار ضجةً وغضباً واسعين، بعد قيام هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ، بعرض لوحة تشكيلية مصحوبةً بموسيقى على جدران أحد مساجد المملكة.

اغاني بالملاعب

اغاني على البحر

اغاني بالمطاعم

والحدايق

والحين وصلت فيكم حتى بيوت الله ما سلمت منكم !!!!!

المقطع موجع

حسبنا الله ونعم الوكيل

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد pic.twitter.com/qTJlSWLEGc — سعد عبيد الحربي (@1S2018) July 6, 2019

وعبّر مغرّدون سعوديون وعرب عن غضبهم من تصرفات هيئة الترفيه، وتماديها في الإساءة للدين الإسلامي، معتبرين أن ذلك ما كان ليتمّ لولا ضوء أخضر منحه ولي العهد محمد بن سلمان للمسؤولين عن الهيئة وفي مقدمتهم تركي آل الشيخ.

ومن خلال هاشتاغ [هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد] غرّد الآلآف مستنكرين الإساءة لبيوت الله بهذه الصورة.

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد

🔴اللهم إنا نبرأ اليك من كل عمل



تنتهك فيه حرماتك

ويعصى فيه اوامرك

ويخالف فيه شرعك



شرعنا وسنتنا هي مصدر عزنا

وتمكيننا وإذا ضيعناها ضعنا !!



حسبنا الله وكفى💔 — فيصل الشهري (@fsool__7) July 5, 2019

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد

اللهم شل اركانه وعطل لسانه اللهم احبسه في جلده اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك اللهم سلط عليه ظالم لا يفكه اللهم أبتليه بالفقر والامراض اللهم اجعله ايه … pic.twitter.com/xLI4Lg8y3w — 🌹بنت شمر🌹 (@aljohrh79039079) July 6, 2019

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد

تسابق مخيف نحو القاع !

صدّقوني لو يعلم الذي يريد إفساد المجتمع وتدنيس كل ما هو مقدّس؛ عواقب أفعاله ومآلاتها، لَما أقدم عليها. "وإن غداً لناظره قريب" ! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 6, 2019

يرضيكم اللي يصير؟بجد انا زعلانه على التدمير اللي صاير لبلادي، مو كذا نتطور طوروا بالتثقيف ، بدعم المواهب ، بزيادة الوعي ، بالصناعه ، بالتراث ، بالحضاره ، مو موسيقى و حفلات واختلاط وسخط الله لا يسخط علينا #هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد — إيم المطيري (@iiiom211) July 5, 2019

مازال هئية الترفيه تتحدى المسلمين وتهين البلاد وتخالف ما اسست عليه الدوله السعوديه لن نتطور بل رجعنا للعصر الجاهلي احنا كشعب ننكر هذه الكبائر ونناشد ولاة الامر ان يطهرون البلاد من الملحدين وللبرالين واهل الدعار والسفور حتى نصل لروئة٢٠٣٠بكل نجاح #هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد — ابومحمد (@aleeet11) July 5, 2019

لا تحقر أيها المسلم وأيتها المسلمة ولو تغريدة أو كلمة يسيرة في وسائل التواصل تنصر بها دينك وأمتك

ففي الحديث كلمة لا يلقي لها بالاً يكتب الله بها رضوانه.

ورحم الله من نصر الدين ولو بشطر كلمة وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه المرء. #هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد — ناصر العمري (@n_alamri1440) July 5, 2019

الإنكار يا اخوة يكون في مكان المنكر، لأن التغريدات لن تفيد أبداً، لو فيكم غيرة صحيحة على دينكم لاتواجد الجميع هناك وأنكر، لاتخشون في الله لومة لائم!#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد — عبدالله العتيبي (@0xAb_) July 5, 2019

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد



الكل سار يعي هدف هيئة الفساد الترفيهيه الساقطه



لكن ربنا موجود الله ينتقم منكم مثل متقهورنا وصلت فيكم للمساجد ؟



وين هيية كبار العلماء احد يخبرهم وش يسوون الفاسدين في بيوت الله🙂 — مرياموف (@saar998) July 5, 2019

هل رأيتم نصرانيا يمتهن كنيسة ؟!!

هل رأيتم يهوديا يمتهن معبدا ؟!!

وحده مدعي #الليبرالجية يفعل مالم تفعله اليهود والنصارى !!#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد pic.twitter.com/awJA0EFZyZ — معالي الربراري (@Mrbrary) July 5, 2019

المسجد يحمل مسمى #مسجد_التوحيد

اختاروه تحديداً ليعرضون لوحة تشكيلية

على جدرانه مصحوبة بموسيقى غربية!



ونحن نتساءل: يا ترى ماهي الرسالة

التي يريد تركي آل الشيخ إيصالها؟



#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد pic.twitter.com/b5TOlU452J — صاعق الليبراليين (@saeiq1) July 5, 2019

ومنذ تقليص ولي العهد السعودي لصلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، واستحداث هيئة الترفيه، بدأت تنتشر مظاهر كانت تعتبر من المحرمات في المجتمع السعودي، لعل آخرها كان افتتاح “ديسكو جدة” واستقدام المعنية الإباحية التي أساءت للإسلام “نيكي ميناج” لإحياء حفل فني في السعودية في الـ18 من الشهر الجاري، وغيرها الكثير من المشاهد التي تدلل على سقوط المملكة.