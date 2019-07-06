أمير قطر وترامب
أمير قطر وترامب
الهدهد

زيارة تزعج دول الحصار .. الأمير تميم يلتقي ترامب في واشنطن الثلاثاء وهذا ما سيبحثانه

كتب وطن
0

في زيارةٍ ترقبها دول الحصار بشكلٍ حثيث ولما سيتمخض عنها من نتائج، يصل أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، العاصمة الأمريكية للقاء الرئيس دونالد ترامب، بالبيت الأبيض.

وسيبحث الطرفان أوجه تطوير التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وسيتبادلان الآراء بشأن أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.

وتتضمن زيارة أمير دولة قطر لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء بالكونغرس، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

ومطلع يونيو / حزيران الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن ترامب سيعقد لقاء مع أمير قطر، في 9 يوليو/تموز، سيتناول خلاله “التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا مكافحة الإرهاب”.

قد يعجبك ايضا
المجلة

مسؤول أمريكي رفيع يكشف جانب من زيارة أمير قطر لأمريكا ويتحدث عن حل للأزمة :”…

الهدهد

السعودي عبدالعزيز الخميس يتطاول على سلطنة عُمان ويصفها بـ”صبي” قطر.. هكذا…

الهدهد

بعد سلطنة عمان وأفغانستان وليبيا .. منتجات “بلدنا” القطرية تصل أسواق…

الهدهد

السليطي ساخرا من ابن زايد بعد هروبه بجيشه من اليمن: أين من قال سأرفع علم الإمارات على…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.