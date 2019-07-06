زيارة تزعج دول الحصار .. الأمير تميم يلتقي ترامب في واشنطن الثلاثاء وهذا ما سيبحثانه

في زيارةٍ ترقبها دول الحصار بشكلٍ حثيث ولما سيتمخض عنها من نتائج، يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، العاصمة الأمريكية للقاء الرئيس دونالد ترامب، بالبيت الأبيض.

وسيبحث الطرفان أوجه تطوير التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وسيتبادلان الآراء بشأن أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.

وتتضمن زيارة أمير دولة قطر لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء بالكونغرس، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

ومطلع يونيو / حزيران الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن ترامب سيعقد لقاء مع أمير قطر، في 9 يوليو/تموز، سيتناول خلاله “التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا مكافحة الإرهاب”.