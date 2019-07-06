السلطات السعودية تفرج عن “20” فلسطينية بعد براءتهن من تهمة الانتماء للإخوان وتشن حملة جديدة لاعتقال أخرين

كشف الأكاديمي السعودي، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، السبت، عن افراج السلطات السعودية عن (20) امرأة جرى اعتقالهن العام الماضي خلال موسم الحج بتهمة الانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين.

وفي تفاصيل أكثر قال الغامدي في تغريدة رصدتها “وطن”، :” الحمد لله تم الإفراج من سجن ذهبان عن أكثر من ٢٠ امرأة جئن للحج من فلسطين ومصر، فأخذتهن سلطات المملكة من الحج عام ٢٠١٨/١٤٣٩، بتهمة الانتماء للإخوان !

وأضاف :” بعد عدة أشهر من التحقيق حصلن على براءة! “، مشيراً إلى أنه جرى أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن، وسفّروهنّ للسيسي وعباس !

الحمد لله تم الإفراج من سجن ذهبان عن أكثر من ٢٠ امرأة جئن للحج من #فلسطين و #مصر

فأخذتهن سلطات المملكة من الحج عام ٢٠١٨/١٤٣٩، بتهمة الانتماء للإخوان !

وبعد عدة أشهر من التحقيق حصلن على براءة !

وتم أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن، وسفّروهنّ للسيسي وعباس ! — سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) July 5, 2019

وفي تغريدة ثانية، كشف الأكاديمي السعودي البارز والمعارض للنظام، عن حملة جديدة لاعتقال المزيد من الفلسطينيين المقيمين في المملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو ٦٠ فلسطينيا.

وقال إن الحملة ستطال عددا من المصريين المقيمين.

تنبيه :

هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينين المقيمين في المملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو ٦٠ فلسطينيا.

وأيضا ستطال حملة الاعتقال هذه عددا من المصريين المقيمين. — سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) July 5, 2019

وكان الغامدي كشف مؤخراً عن قيام السلطات السعودية، بشن حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين في المملكة.

وقال الغامدي “إن السلطات السعودية قامت أيضاً بمنع سفر فلسطينيين، في حين جمدت حساباتهم وأوقفت مؤسساتهم عن العمل.”

وأوضح الغامدي، المقيم في الخارج، أن ذريعة الاعتقال هي: “التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة، وتأييد حماس”.

ولفت الغامدي، إلى أن “الاعتقالات تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم، أو يعملون في مؤسساتهم”.