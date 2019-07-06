السلطات السعودية تفرج عن “20” فلسطينية بعد براءتهن من تهمة الانتماء للإخوان وتشن حملة جديدة لاعتقال أخرين
كشف الأكاديمي السعودي، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، السبت، عن افراج السلطات السعودية عن (20) امرأة جرى اعتقالهن العام الماضي خلال موسم الحج بتهمة الانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين.
وفي تفاصيل أكثر قال الغامدي في تغريدة رصدتها “وطن”، :” الحمد لله تم الإفراج من سجن ذهبان عن أكثر من ٢٠ امرأة جئن للحج من فلسطين ومصر، فأخذتهن سلطات المملكة من الحج عام ٢٠١٨/١٤٣٩، بتهمة الانتماء للإخوان !
وأضاف :” بعد عدة أشهر من التحقيق حصلن على براءة! “، مشيراً إلى أنه جرى أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن، وسفّروهنّ للسيسي وعباس !
وفي تغريدة ثانية، كشف الأكاديمي السعودي البارز والمعارض للنظام، عن حملة جديدة لاعتقال المزيد من الفلسطينيين المقيمين في المملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو ٦٠ فلسطينيا.
وقال إن الحملة ستطال عددا من المصريين المقيمين.
وكان الغامدي كشف مؤخراً عن قيام السلطات السعودية، بشن حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين في المملكة.
وقال الغامدي “إن السلطات السعودية قامت أيضاً بمنع سفر فلسطينيين، في حين جمدت حساباتهم وأوقفت مؤسساتهم عن العمل.”
وأوضح الغامدي، المقيم في الخارج، أن ذريعة الاعتقال هي: “التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة، وتأييد حماس”.
ولفت الغامدي، إلى أن “الاعتقالات تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم، أو يعملون في مؤسساتهم”.
للاسف كلاب ال سعود الصهاينة بس شاطرين علي الاضعف منهم …لقد اثبتت لنا السنين الطويلة ومع تعاملنا مع العرب ان انظف العرب ونعتبرهم الكريمة وانقي شعوب الارض حتي نعتبرهم نحن الغربيين من ارقي السلالات حضارة وحرام ادراجهم تحت مسمي عرب لانهم ارقي كثيرا منهم وادكي منهم ….المهم ونحن الاميركيين سنقوم بالمثل سنقوم بنفس الحقارة والتي تمارسها سلطات ال سلول بمضايقة السعوديين بل والزج بهم في السجون بدون تهم وترمب لا يطيق شي اسمه سعوديين هو فقط سينهب كل اموالكم وساعتها دافعوا عن انفسكم ضد ايران