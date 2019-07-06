إعلامية كويتية “معجبة جدا” بـ تركي آل الشيخ وتريد استعارته: هذا أكثر شيء عجبني فيه

طالبت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، باستعارة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ للكويت، بسبب الحفلات الغنائية التي بدأ يقيمها في السعودية واستقدامه للمطربين والفنانين.

وقالت “السعيد” التي أبدت إعجابها الشديد بـ “آل الشيخ” في تغريدات لها بتويتر رصدتها (وطن):”وآنا مندمجه بحفلة #عبادي_الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا #تركي_ال_الشيخ على سبيل الإعارة أو كمحترف .. ممكن”

وآنا مندمجه بحفلة #عبادي_الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا #تركي_ال_الشيخ على سبيل الإعاره أو كمحترف .. ممكن 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 5, 2019

ولفتت الإعلامية المثيرة للجدل أن أكثر ما أعجبها في الخطة التي وضعها تركي آل الشيخ للترفيه أنه لم يركز في منطقة واحدة “رغم أن المملكة شاسعة المساحة ومناطقها بعيده عن بعض إلا أنه وزع المهرجانات توزيع جغرافي ينم بحرفية عالية”

تدرون شنو أكثر شي عجبني في الخطه اللي وضعها #تركي_آل_الشيخ للترفيه أنه لم يركز في منطقه وحده ورغم أن المملكه العربيه ساشعة المساحه ومناطقها بعيده عن بعض الا أنه وزع المهرجانات توزيع جغرافي ينم بحرفيه عاليه .. المهرجانات الترويحيه في كل انحاء المملكه جهد جبار يشكرون عليه — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 5, 2019

وتسببت تغريدات “السعيد” عن رئيس هيئة الترفيه السعودية والمستشار المقرب لابن سلمان، في سخرية واسعة منها على تويتر.

قدر وجهك هاي هو مستواك — منى المالكي الجهني (@M68110824) July 5, 2019

الطيور على أشكالها تقع — أعشق الحرية (@Jassim48267569) July 5, 2019

ودون أحدهم ساخرا:”حلال عليج شكلج معجبة فيه تزوجيه طنجرة ولقت غطاها”

حلال عليج شكلج معجبة فيه 😂😂😂 تزوجيه طنجرة ولقت غطاها — nora_ ahmad (@norahajry) July 6, 2019

وعلى سبيل السخرية أبدى مغردون سعوديون قبلوهم بعرض السعيد ورأوا أنها فرصة للتخلص من تركي آل الشيخ الذي خرب المملكة.

حلال عليك مايغلى..!! — عابره سبيل. (@nawalalrased0) July 6, 2019

شيلوه مانبيه حلال عليكم @Turki_alalshikh — Just one ( وطنجي) (@Justone13405183) July 5, 2019

ودائما ما تثير الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجدل بتغريداتها الغريبة، ومعروف عنها دعوتها للتطبيع مع إسرائيل ومهاجمتها للفلسطنيين، فضلا عن التطبيل بداعي وبدون داعي لوليي عهد السعودية وأبوظبي.