إعلامية كويتية “معجبة جدا” بـ تركي آل الشيخ وتريد استعارته: هذا أكثر شيء عجبني فيه
طالبت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، باستعارة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ للكويت، بسبب الحفلات الغنائية التي بدأ يقيمها في السعودية واستقدامه للمطربين والفنانين.
وقالت “السعيد” التي أبدت إعجابها الشديد بـ “آل الشيخ” في تغريدات لها بتويتر رصدتها (وطن):”وآنا مندمجه بحفلة #عبادي_الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا #تركي_ال_الشيخ على سبيل الإعارة أو كمحترف .. ممكن”
ولفتت الإعلامية المثيرة للجدل أن أكثر ما أعجبها في الخطة التي وضعها تركي آل الشيخ للترفيه أنه لم يركز في منطقة واحدة “رغم أن المملكة شاسعة المساحة ومناطقها بعيده عن بعض إلا أنه وزع المهرجانات توزيع جغرافي ينم بحرفية عالية”
وتسببت تغريدات “السعيد” عن رئيس هيئة الترفيه السعودية والمستشار المقرب لابن سلمان، في سخرية واسعة منها على تويتر.
ودون أحدهم ساخرا:”حلال عليج شكلج معجبة فيه تزوجيه طنجرة ولقت غطاها”
وعلى سبيل السخرية أبدى مغردون سعوديون قبلوهم بعرض السعيد ورأوا أنها فرصة للتخلص من تركي آل الشيخ الذي خرب المملكة.
ودائما ما تثير الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجدل بتغريداتها الغريبة، ومعروف عنها دعوتها للتطبيع مع إسرائيل ومهاجمتها للفلسطنيين، فضلا عن التطبيل بداعي وبدون داعي لوليي عهد السعودية وأبوظبي.
خذيه وخذي سعود القحطاني ومعزبهم فوق البيعه لابرك الله لافيك ولافيهم كلكم من طينه وحده