فيديو| زلزال قوي شدته “7.1” على مقياس ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا .. لحظات رُعب وثّقتها الكاميرات

ضرب زلزال جديد قوي بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاما.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار.

ووقع الزلزال على بعد 202 كيلومتر شمالي لوس أنجليس، وخفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي شدته لاحقا إلى 6.9 درجة.وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

وتضرب توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ أن شهدت يوم الخميس زلزالا شدته 6.4 درجة. وقال مسؤولون إنه تم تسجيل بضع إصابات فقط بسبب زلزال يوم الخميس.

ونشر ناشطون عبر هاشتاغ #EarthquakeLA مشاهد رافقت الزلزال.

Since I haven't seen the HD version of the clip #EarthquakeLA pic.twitter.com/riucHOhP6b — Mari (@ladybugandchat) July 6, 2019

7.1 magnitude earthquake 150 miles away in Ridgecrest, Ca. This is in my 6th (very top) floor apartment in Glendale, Ca. Turn your volume on for the full effect! #earthquakes #earthquake #EarthquakeLA #earthquakecalifornia @earthquakeBot @USGSBigQuakes pic.twitter.com/ZCokTSHvgM — russell john (@russelljohnnn) July 6, 2019