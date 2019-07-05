زلزال كاليفورنيا
زلزال كاليفورنيا
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فيديو| زلزال قوي شدته “7.1” على مقياس ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا .. لحظات رُعب وثّقتها الكاميرات

كتب وطن
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ضرب زلزال جديد قوي بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر جنوب ، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاما.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار.

ووقع الزلزال على بعد 202 كيلومتر شمالي لوس أنجليس، وخفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي شدته لاحقا إلى 6.9 درجة.وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

وتضرب توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ أن شهدت يوم الخميس زلزالا شدته 6.4 درجة. وقال مسؤولون إنه تم تسجيل بضع إصابات فقط بسبب زلزال يوم الخميس.

ونشر ناشطون عبر هاشتاغ #EarthquakeLA مشاهد رافقت الزلزال.

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