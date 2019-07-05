فيديو| بعد القبض عليه ومحاكمته.. هذا ما حدث للشاب السعودي الذي تحرّش بفتاة داخل محل بالدمام

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن الجهات المختصة في المملكة، نفّذت الجمعة حكم الجلد على الشاب المتحرش بفتاة داخل محل بالدمام.

وكان رواد التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، يكشف تحرش شاب بفتاة داخل محل بالدمام، وذلك بعد يوم واحد من القبض على الشاب المتحرش بفتاه كانت متواجدة في مركبتها بأحد شوارع مدينة الخبر.

وظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بالمحل، الفتاة وهي تحاسب البائع ومن ثم تتحرك للخروج، حيث قام شاب كان يقف بالقرب منها بحركة غير أخلاقية تجاه الفتاة التي فزعت من الأمر وأسرعت بالخروج من البقالة.