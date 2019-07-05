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“شاهد” وفاة والدة الأمير محمد بن نايف .. الديوان الملكي تعمّد تجاهله وصور مؤثرة له بعد الوفاة

كتب وطن
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أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وهي أرملة الأمير نايف بن عبد العزيز، ووالدة كل من ولي العهد السابق ، والأمير سعود بن نايف، أمير منطقة الشرقية ووالد وزير الداخلية الحالي.

وقال الديوان الملكي السعودي، إنه “سيصلى على الأميرة جوهرة، بعد صلاة المغرب اليوم الجمعة، في المسجد الحرام في مكة المكرمة”.

وتجاهل الإعلان الرسمي السعودي ذكر اسم ولي العهد السابق محمد بن نايف، واكتفى بنشر اسم ابنها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.

ونشر مغرّدون صورمؤثرة لولي العهد السابق محمد بن نايف، بعد وفاة والدته.

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