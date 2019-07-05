“شاهد” محمد بن سلمان تغيّب عن الجنازة .. هكذا ودّع الأمير محمد بن نايف والدته الأميرة الجوهرة

أدّى الأمير محمد بن نايف صلاة الجنازة على والدته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وظهر الأمير محمد بن نايف، في صور نشرتها وسائل إعلام سعودية متأثراً للغاية على رحيل والدته.

وقالت مواقع سعودية إن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل شارك في صلاة الجنازة، بينما تغيّب عنها ولي العهد الحالي محمد بن سلمان.











وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأميرة الجوهرة وهي أرملة الأمير نايف بن عبد العزيز، ووالدة كل من ولي العهد السابق محمد بن نايف، والأمير سعود بن نايف، أمير منطقة الشرقية ووالد وزير الداخلية الحالي.

وتجاهل الإعلان الرسمي السعودي ذكر اسم ولي العهد السابق محمد بن نايف، واكتفى بنشر اسم ابنها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.