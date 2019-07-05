تعزيزات إماراتية
تعزيزات إماراتية
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“شاهد” الإمارات تهدد بإشعال فتيل حرب طاحنة في عدن يوم الأحد وترسل تعزيزات عسكرية لمليشياتها

كتب وطن
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نُشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أظهر وصول أرسلتها إلى المليشيات التي تقاتل إلى جانبها في عدن، وهي عبارة عن آليات وأسلحة .

وكما يُفهم من حديث أحدهم في الفيديو، فإنّ هذا الدعم العسكري لإشعال فتيل الحرب في عدن بتاريخ السابع من تموز الجاري.

يأتي ذلك في وقتٍ ذكرت فيه وكالة “رويترز” نقلاً عن أربعة مصادر دبلوماسية غربية قولها إن دولة الإمارات العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده في اليمن قلصت وجودها العسكري هناك؛ “بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران”.

وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن وهي مناطق شكلت فيها وسلحت قوات محلية تقود القتال ضد جماعة الحوثي على ساحل البحر الأحمر.

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