“شاهد” الإمارات تهدد بإشعال فتيل حرب طاحنة في عدن يوم الأحد وترسل تعزيزات عسكرية لمليشياتها

نُشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أظهر وصول تعزيزات عسكرية أرسلتها الإمارات إلى المليشيات التي تقاتل إلى جانبها في عدن، وهي عبارة عن آليات وأسلحة .

وكما يُفهم من حديث أحدهم في الفيديو، فإنّ هذا الدعم العسكري لإشعال فتيل الحرب في عدن بتاريخ السابع من تموز الجاري.

دويلة الامارات ترسل مزيد من الاسلحة للمتمرين على الشرعية من ميليشيات الانتقالي وتهديد باشعال فتيل الحرب في عدن بتاريخ 7/7 وتتحمل دويلة الامارات نتيجة حماقاتها وحقدها على اليمن وشرعيتة ووحدتة #طرد_الامارات_مطلب_شعبي pic.twitter.com/powYabLXZN — المهرة الآن (@AlmhrA101) July 5, 2019

يأتي ذلك في وقتٍ ذكرت فيه وكالة “رويترز” نقلاً عن أربعة مصادر دبلوماسية غربية قولها إن دولة الإمارات العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قلصت وجودها العسكري هناك؛ “بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران”.

وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن وهي مناطق شكلت فيها وسلحت قوات محلية تقود القتال ضد جماعة الحوثي على ساحل البحر الأحمر.