“إنسوا الفياغرا” .. تناول هذه الأطعمة بديلاً للمنشطات الجنسية
أورد موقع organicauthority بعض الأطعمة المنشطة جنسيا، مؤكداً أن لجوء الأشخاص الذين يعانون ضعفاً جنسياً إليها من الممكن أن يحلّ مشكلتهم.
1: المحار، من الأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك الذي يساعد في إنتاج هرمون تستوستيرون والحيوانات المنوية الصحية.
2: البطيخ، يحتوي على خصائص وعناصر غذائية تعمل على تنشيط عمليه الإخصاب والشهوة الجنسية.
3: الشيكولاتة والكاكاو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات تعمل على تنشيط الصحة الجنسية وتعزيز صحة الحيوانات المنوية.
4: الأفوكادو، وهو من أبرز الأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية.
5: الكرفس، يعمل على تحفيز الصحة الجنسية وتعزيز الخصوبة.
6: الثوم، يثير الرغبة الجنسية ويزيد تدفق الدم في الأعضاء التناسلية.
7: القرفة، تعتبر واحدة من أكثر المنشطات الجنسية التي تزيد الشهوة وتعزز الصحة الجنسية.
8: الحبهان، واحد من أشهر التوابل التى تعزز الصحة الجنسية.
9: اللوز، يعمل على تدفق الدم والحفاظ على الصحة الجنسية.
10: الزنجبيل، يحسن درجة حرارة الجسم ويزيد من تدفق الدم في الأعضاء التناسلية.