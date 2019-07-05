“إنسوا الفياغرا” .. تناول هذه الأطعمة بديلاً للمنشطات الجنسية

أورد موقع organicauthority بعض الأطعمة المنشطة جنسيا، مؤكداً أن لجوء الأشخاص الذين يعانون ضعفاً جنسياً إليها من الممكن أن يحلّ مشكلتهم.

1: المحار، من الأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك الذي يساعد في إنتاج هرمون تستوستيرون والحيوانات المنوية الصحية.

2: البطيخ، يحتوي على خصائص وعناصر غذائية تعمل على تنشيط عمليه الإخصاب والشهوة الجنسية.

3: الشيكولاتة والكاكاو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات تعمل على تنشيط الصحة الجنسية وتعزيز صحة الحيوانات المنوية.

4: الأفوكادو، وهو من أبرز الأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية.

5: الكرفس، يعمل على تحفيز الصحة الجنسية وتعزيز الخصوبة.

6: الثوم، يثير الرغبة الجنسية ويزيد تدفق الدم في الأعضاء التناسلية.

7: القرفة، تعتبر واحدة من أكثر المنشطات الجنسية التي تزيد الشهوة وتعزز الصحة الجنسية.

8: الحبهان، واحد من أشهر التوابل التى تعزز الصحة الجنسية.

9: اللوز، يعمل على تدفق الدم والحفاظ على الصحة الجنسية.

10: الزنجبيل، يحسن درجة حرارة الجسم ويزيد من تدفق الدم في الأعضاء التناسلية.