سلطنة عمان تبدأ بتطبيق الضريبة الانتقائية على هذه السّلع .. و”السيابي” يؤكد: استخدام العوائد سيحقق الكثير من الفوائد

بدأت سلطنة عمان اعتبارا من اليوم السبت الخامس عشر من شهر يونيو ٢٠١٩، تطبيق الضريبة الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة وذلك حسب ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم(23 /2019) بمنح 90 يوما من صدور القانون لتطبيق الضريبة.

وسوف تطبق الضريبة الانتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية، ولحوم الخنزير بنسبة 100 بالمائة، بينما تطبق على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.

وسوف تنظم الأمانة العامة للضرائب الأحد بالإدارة العامة للجمارك بمسقط حلقة عمل مخصصة للمستوردين والمخلصين الجمركيين للتعريف بـالضريبة الانتقائية وآليات تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة.

وقامت الأمانة العامة للضرائب برفع نموذج الإخطار الإلكتروني لاستيراد السلع الانتقائية على موقعها الإلكتروني، حيث سيستوجب على مستورد السلع الانتقائية القيام بتحميل النموذج وتعبئة الحقول المتعلقة ببيانات المستورد والكميات المستوردة وسعر بيع التجزئة للوحدة الواحدة من كل سلعة.

كما سيستوجب على المستورد إرسال الإخطار الإلكتروني إلى الأمانة العامة للضرائب عبر عنوان البريد الالكتروني الموضح في الإخطار، ورفع الإخطار الإلكتروني كمرفق عند تقديم البيان الجمركي، وأيضاً طباعة الصفحة المتعلقة ببيانات المستورد وإجمالي الضريبي وتقديمها يدوياً إلى موظف الجمارك عند تخليص الشحنة.

وكانت الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية قد قامت بتنفيذ حملة تعريفية شملت كافة محافظات السلطنة لتوعية أصحاب الأعمال حول آلية تطبيق الضريبة الانتقائية ومتطلبات الإفصاح عن مخزون السلع الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة.

وقد أعدت الأمانة العامة للضرائب عددا من الأدلة الاسترشادية لتوضيح عمليات تطبيق الضريبة في المرحلة الانتقالية قبل موعد التطبيق.

وعلّق، السياسي العُماني المعروف إسحاق بن سالم السيابي نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، على بدء تطبيق الضريبة الانتقائية.

واعتبر أن استخدام عوائد تلك الضريبة لتكثيف حملات تثقيف الأطفال والشباب والأسر عموماً، عن اضرار السكر والمسكرات، ودعم وتحسين نوعية الوجبات المقدمة للطلبة في المدارس، وإنشاء نوادٍ صحية في المناطق السكنية، سيحقق الكثير من الفوائد الصحية على المدى القصير والبعيد.