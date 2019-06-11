دنيا بطمة تبكي
دنيا بطمة تبكي
حياتنا

فيديو فاضح يهدد الفنانة المغربية دنيا بطمة!

كتب وطن
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تلقت الفنانة المغربية ، تهديدا بنشر لها، وذلك في أعقاب نشرها صوراً تجمعها بزوجها المنتج وابنتهما غزل.

وكانت دنيا بطمة قد تلقت تعليقا كتبه أحد متابعيها على “إنستغرام”، هدّدها من خلاله بنشر فيديو فاضح لها.

وردّت عليه باللهجة المغربية قائلة: “أوا الله ينعل لحمارلي ولدك ناري تزعزعت وأقيلا تغالطت مع ماماك ولا أختك بزاف على لحمار لي ولدك”.

وأثار ما حصل موجة كبيرة من الجدل حيث دافع عدد كبير من معجبي بطمة عنها، مشيرين إلى أنه من غير اللائق إطلاق مثل هذا التعليق الخارج عن الأدب بحقها.

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