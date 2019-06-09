عبدالله النفيسي: المجلس العسكري السوداني وزع على “جلاوزة الجنجويد” الكرباج السوداني الأصلي!

قال المفكر الكويتي، عبدالله النفيسي، إن المجلس العسكري السوداني، “ضاع” بين بؤسه السياسي، وبأسه العسكري.

وأضاف النفيسي في تغريدة رصدتها “وطن”، دليل بؤسه السياسي إعتقاله لزعامات المحتجين أثناء زيارة الوسيط الأثيوبي، ودليل بأسه العسكري ( ضد الجمهور الأعزل ) عصابات الجنجويد ذائعة الصيت في الذّبح والنهب والجَلد. لك الله يا سودان .

ضاع ( المجلس العسكري) بين بؤسه السياسي وبأسه العسكري . دليل بؤسه السياسي إعتقاله لزعامات المحتجين أثناء زيارة الوسيط الأثيوبي . ودليل بأسه العسكري ( ضد الجمهور الأعزل ) عصابات الجنجويد ذائعة الصيت في الذّبح والنهب والجَلد. لك الله يا سودان . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) ٨ يونيو ٢٠١٩



وتابع المفكر الكويتي في تغريدة ثانية قائلاً :” الكرباج السوداني الأصلي يُصنَع من جلد الخرتيت أو ذيل الفيل وقد تم توزيعه على جلاوزة الجنجويد ليلسعوا به ظهور وأطراف المتظاهرين والمحتجين”.

وأضاف :” أرأيت ذلك الكهل السوداني والذي أحاط به ضباع الجنجويد من كل جانب كيف أشبعوه لسعاً قبّحهم الله ؟ فو ….فظاعه “.

الكرباج السوداني الأصلي يُصنَع من جلد الخرتيت أو ذيل الفيل وقد تم توزيعه على جلاوزة الجنجويد ليلسعوا به ظهور وأطراف المتظاهرين والمحتجين. أرأيت ذلك الكهل السوداني والذي أحاط به ضباع الجنجويد من كل جانب كيف أشبعوه لسعاً قبّحهم الله ؟ فو ….فظاعه . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) ٩ يونيو ٢٠١٩

وكان الامن السوداني اعتقال القيادي في المعارضة محمد عصمت عقب مشاركته ضمن وفد تحالف “قوى الحرية والتغيير” في اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وفق وكالة “رويترز”.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم الجمعة للتوسط في المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي ووفد المعارضة، في مسعى لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

وأجرى أبي أحمد محادثات منفصلة مع ممثلين عن المجلس العسكري والمعارضة، واجتمع مع وفد المعارضة في السفارة الإثيوبية.