عبد الله النفيسي
عبد الله النفيسي
الهدهد

عبدالله النفيسي: المجلس العسكري السوداني وزع على “جلاوزة الجنجويد” الكرباج السوداني الأصلي!

كتب خاص "وطن"
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قال المفكر الكويتي، عبدالله النفيسي، إن السوداني، “ضاع” بين بؤسه السياسي، وبأسه العسكري.

وأضاف النفيسي في تغريدة رصدتها “وطن”، دليل بؤسه السياسي إعتقاله لزعامات المحتجين أثناء زيارة الوسيط الأثيوبي، ودليل بأسه العسكري ( ضد الجمهور الأعزل ) عصابات الجنجويد ذائعة الصيت في الذّبح والنهب والجَلد. لك الله يا سودان .


وتابع المفكر الكويتي في تغريدة ثانية قائلاً :” الأصلي يُصنَع من جلد الخرتيت أو ذيل الفيل وقد تم توزيعه على جلاوزة الجنجويد ليلسعوا به ظهور وأطراف المتظاهرين والمحتجين”.

وأضاف :” أرأيت ذلك الكهل السوداني والذي أحاط به ضباع الجنجويد من كل جانب كيف أشبعوه لسعاً قبّحهم الله ؟ فو ….فظاعه “.

وكان الامن السوداني اعتقال القيادي في المعارضة محمد عصمت عقب مشاركته ضمن وفد تحالف “قوى الحرية والتغيير” في اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وفق وكالة “رويترز”.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم الجمعة للتوسط في المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي ووفد المعارضة، في مسعى لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

وأجرى أبي أحمد محادثات منفصلة مع ممثلين عن المجلس العسكري والمعارضة، واجتمع مع وفد المعارضة في السفارة الإثيوبية.

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  1. مواطن عربي يقول

    ماينفع معكم يالاخوان الخون الا الكرباج

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