إيران تهدد حكام السعودية بقرار جديد وصادم
توعد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير عبد اللهيان، “حكام السعودية” بقرار إيراني جديد وصفه بالصادم إذا واصلوا سياساتهم الراهنة.
وكتب عبد اللهيان على حسابه في تويتر يقول: “على حكام السعودية أن ينتظروا القرار الإيراني الجديد والصادم في حال لم يوقفوا تبعيتهم لأمريكا في حربها الاقتصادية ضد إيران.. لقد حان الوقت لوقف السياسات السعودية الإماراتية الإسرائيلية”.
وكانت إيران اتهمت السعودية بزرع الانقسام في المنطقة، وذلك عقب القمتين العربية والخليجية اللتين عقدتا في مكة، واللتين اتهمتا طهران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران عبرت عن رفضها ما وصفتها باتهامات “لا أساس لها” صدرت عن القمتين، في حين أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بياني القمتين العربية والخليجية، وأكدت أنهما “لا يمثلان رأي جميع الدول الأعضاء”.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قوله إن السعودية “انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في مسعى لا جدوى منه لحشد الرأي العام بالمنطقة ضد طهران”.
وقال موسوي إن الرياض استغلت عقد القمتين في مكة المكرمة وشهر رمضان الفضيل لإدانة إيران دون أن تستفيد من تلك الفرصة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعا خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها المملكة إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف ما سماها “الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني” في المنطقة.
هاهي إيران تعترف بنجاح القمتين العربية والخليجية مابال ذيول المجوس ينوحون بفشلها 🤧
فعلا نجحت القمتين بدليل ان اساطيل مصر وطائرات الاردن وصواريخ السودان وقوات المارينز ضربت مواقع الصواريخ الايرانيه في طهران نجحت بشنو يا حاج انت ضحية الذباب والاعلام الخليجي الاهبل صحح يا جدع قمم اكل ومرعي وقلة صنعه ناس جاية تعتمر وتممشي وتتفرج علي عبط الخليج وبس .