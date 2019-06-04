إيران تهدد حكام السعودية بقرار جديد وصادم

توعد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير عبد اللهيان، “حكام السعودية” بقرار إيراني جديد وصفه بالصادم إذا واصلوا سياساتهم الراهنة.

وكتب عبد اللهيان على حسابه في تويتر يقول: “على حكام السعودية أن ينتظروا القرار الإيراني الجديد والصادم في حال لم يوقفوا تبعيتهم لأمريكا في حربها الاقتصادية ضد إيران.. لقد حان الوقت لوقف السياسات السعودية الإماراتية الإسرائيلية”.

حاكمان #عربستان اگر همراهي و نوكري خود براي #آمريكا در جنگ اقتصادي عليه ج.ا#ايران را متوقف نكنند ، بايد منتظر تصميم جديد و شوك آور تهران باشند. زمان براي تداوم سياست هاي كثيف سعودي –#امارتي –#اسراييلي بسرعت رو به پايان است. pic.twitter.com/RCqRgW5xCY — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) June 3, 2019

وكانت إيران اتهمت السعودية بزرع الانقسام في المنطقة، وذلك عقب القمتين العربية والخليجية اللتين عقدتا في مكة، واللتين اتهمتا طهران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران عبرت عن رفضها ما وصفتها باتهامات “لا أساس لها” صدرت عن القمتين، في حين أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بياني القمتين العربية والخليجية، وأكدت أنهما “لا يمثلان رأي جميع الدول الأعضاء”.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قوله إن السعودية “انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في مسعى لا جدوى منه لحشد الرأي العام بالمنطقة ضد طهران”.

وقال موسوي إن الرياض استغلت عقد القمتين في مكة المكرمة وشهر رمضان الفضيل لإدانة إيران دون أن تستفيد من تلك الفرصة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعا خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها المملكة إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف ما سماها “الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني” في المنطقة.