رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي: لهذا السبب يحارب النظام الرسمي العربي سلطنة عمان

اعتبر خبير القانوني الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أن سلطنة عمان تمثل صوت العقل العربي الذي يحاربه النظام الرسمي العربي.

وقال في تغريدةٍ له عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن الهدف من محاربة ذلك الصوت الذي تمثله السلطنة هو لـ”طمس هذه الأمة بظلام يقودها لما وصلت إليه اليوم رغم ثرواتها وإمكاناتها والأهم وحدة لغتها ودينها.” .

وأضاف: “رغم خلافي مع الوزير يوسف بن علوي ببعض الرؤى كالتقارب مع إسرائيل بظل حكومة نتنياهو تجب الإشادة به لمجمل أفعاله”.

تمثل #سلطنة_عمان صوت العقل العربي الذي يحاربه النظام الرسمي العربي، لتنطمس هذه الأمة بظلام يقودها لما وصلت إليه اليوم رغم ثرواتها وإمكاناتها والأهم وحدة لغتها ودينها.

رغم خلافي مع الوزير يوسف بن علوي ببعض الرؤى كالتقارب مع #إسرائيل بظل حكومة #نتنياهو تجب الإشادة به لمجمل أفعاله. pic.twitter.com/HZbmkvKy2m — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 31, 2019

وتعرف سلطنة عُمان بتوازنها في علاقاتها الدولية، ولهذا تتحرّك ويُعتمد على دبلوماسيتها الحكيمة في التوسط لحلّ الأزمات سواء الإقليمية وحتّى العالمية منها.

فسلطنة عُمان عملت كوسيط تاريخي بين الغرب وايران، وكانت بمنزلة الدولة المضيفة للمناقشات السرية في عام 2013، عندما كان يجري التفاوض على الاتفاق النووي.

وبما أن دبلوماسية عُمان نجحت في الوصول الى اتفاق 2015، فإنه من غير المستبعد أن تلعب دورا في تسوية الأزمة الراهنة بين أمريكا وإيران؛ اذ انها تمتلك مهارات الوساطة، وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت من دورها، والتقى يوسف بن علوي، وزير الشؤون الخارجية، بكبار القادة في واشنطن وطهران، ما اعطى انطباعات طيبة.

وعقب اندلاع الأزمة الخليجية قبل عامين وبدء حصار قطر، تعرضت عُمان لانتقادات وهجمات بسبب تبني مسقط لموقف حيادي بين الطرفين القطري من جانب والسعودي الإماراتي البحريني من جانب آخر.