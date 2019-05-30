وكالة “بلومبرغ” الدولية: صفقة كبرى لإنهاء الصراع الخليجي “قد” تلوح في الأفق

رأت وكالة “بلومبرغ” الدولية في مشاركة رئيس الحكومة القطرية عبد الله بن ناصر آل ثاني، في القمم العربية والخليجية والإسلامية التي تستضيفها مكة المكرمة الخميس والجمعة أول خطوة ملموسة لإنهاء الأزمة الخليجية.

وتابعت الوكالة: “مع المساعي الدبلوماسية المكثفة ودعوات الولايات المتحدة لدول الخليج إلى توحيد صفوفها ضد إيران، تزداد التوقعات بأن صفقة كبرى قد تلوح في الأفق لإنهاء الخلاف الخليجي”.

وذكرت الوكالة أن رئيس الحكومة القطرية سيجري خلال زيارته إلى المملكة مفاوضات مع مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية والإمارات والبحرين، حسب ما نقلت قناة “الجزيرة” القطرية عن مسؤول قطري كبير لم تذكر اسمه.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، على حسابها الرسمي في “تويتر”، إن “الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية”، مضيفة أن “مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وبحس المسؤولية تعد واجبا قوميا وإنسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم”.