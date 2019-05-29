أغرب حالة ولادة حدثت في الأردن .. لن تصدقوا ما حدث!

في حادثة غريبة، شاركت دورية أمنية في الأردن في عملية ولادة، بعدما تم إتمامها بنجاح عبر الهاتف.

بدأت القصة عندما توقفت سيارة مدنية بجوار إحدى الدوريات الأمنية بشارع البتراء في محافظة إربد وطلبت المساعدة، لأن السيدة لم يكن لديها مزيدا من الوقت حتى تصل إلى أقرب مستشفى.

ولأن السيدة كانت على وشك وضع مولودها داخل السيارة، اتصل أفراد الشرطة بأفراد الدفاع المدني والإسعاف، لكن قبل وصولهم كان أفراد الدورية قد تمكنوا من إنجاز عملية الولادة وإخراج الجنين.

وقالت صحيفة “السوسنة” الأردنية إن مسؤول الدورية قام بالتنسيق مع طواقم الإسعاف هاتفيا، لمساعدة السيدة في وضع جنينها، وضمان سلامة الأم والجنين، مشيرة إلى أنه بعد إتمام عملية الولادة بنجاح، تم نقل السيدة وطفلها، إلى مستشفى “بديعة” الحكومي في إربد وحالتهما الصحية جيدة.