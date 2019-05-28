حفيد العلامة “ابن باز” مهاجما الداعية السعودي عادل الكلباني: صراحة “البقرة” أنفع منك للناس

شن صالح بن باز حفيد العلامة السعودية وعضو هيئة كبار العلماء الراحل عبد العزيز بن باز، هجوما عنيفا على الداعية السعودي عادل الكلباني بعد فتواه المثيرة الجدل بشأن العزل بين النساء والرجال أثناء الصلاة في المساجد.

وخرج “الكلباني” في أحدث ظهور يفتي بأن عزل النساء بالمسجد في مكان مستقل عن الرجال “بدعة” وأن هذا الأمر لم يكن موجودا على عهد النبي.

وكتب حفيد ابن باز في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) ردا على “الكلباني”:”لا مانع بشرط أن يكون جميع النساء يصلون خلف الرجال” وأوضح بأن هذا الستار وُضع بسبب عدم تمكن المنظمين من جعل جميع النساء يصلون خلف الرجال.

لا مانع بشرط أن يكون جميع النساء يصلون خلف الرجال .. هذا الستار وُضع بسبب عدم تمكن المنظمين من جعل جميع النساء يصلون خلف الرجال.



بصراحه البقرة أنفع للناس من الكلباني https://t.co/TR8kvLE1gp — صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز (@binbaz_saleh) May 27, 2019

وتابع ساخرا من الداعية السعودي الذي يرى ناشطون أنه يتعمد بفتاويه مغازلة النظام وطرحها بأسلوب يرضي سياسة ولي العهد حتى لو كانت الفتوى صحيحة:”بصراحه البقرة أنفع للناس من الكلباني”

وكان “الكلباني” قد دعا إلى عدم فصل الرجال عن النساء بساتر خلال الصلاة، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن يحدث في عهد النبي محمد، وتطرق أيضا إلى قضية مناداة المرأة باسمها مشيرا إلا أن نساء اليوم لسن بأكرم من زوجات الرسول والحلفاء الراشدين.

وقال الكلباني عبر قناة SBC السعودية إن الرسول لم يقل بوجوب فصل الرجال عن النساء بساتر، ووصف هذه العملية بأنها ناتجة عن “الوسوسة” حتى في الصلاة.

وأشار إمام الحرم المكي سابقا إلى أن فصل الرجال عن النساء في الصلاة لم يكن شائعا في عهد الرسول والخلفاء الراشدين.

وتطرق الكلباني إلى قضية مناداة النساء بأسمائهن داعيا إلى فعل ذلك، ومشيرا إلى أن الرسول كان ينادي زوجاته بأسمائهن ولم يكن يخفيها، وأردف قائلا إن نساء الحاضر لسن بأكرم من زوجات النبي.

وأثار حديث الرجل الدين السعودي جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونتج عنه ردود فعل متباينة بين المغردين.