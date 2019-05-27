معارضان سعوديان يحذران الأمير تميم من زيارة السعودية: تذكر جيداً ما جرى مع الحريري وكيف قطع خاشقجي

حذر معارضان سعوديان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، من حضور القمتين العربية والخليجية المنوي انعقادهما في مكة المكرمة، بعد توجيه دعوة رسمية له من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال المعارض السعودي علي هاشم في تغريدة رصدتها “وطن”، ( نصحية إلى أمير قطر تميم @TamimBinHamad أحذر أن تذهب إلى السعودية لحضور القمتين العربية و الخليجية وتذكر جيداً ماذا حصل لرئيس الوزراء اللبناني الشيخ سعد @saadhariri في الرياض و لاتنسى مصير الصحفي #خاشقجي ).

نصحية إلى أمير قطر تميم @TamimBinHamad أحذر أن تذهب إلى السعودية لحضور القمتين العربية و الخليجية وتذكر جيداً ماذا حصل لرئيس الوزراء اللبناني الشيخ سعد @saadhariri في الرياض و لاتنسى مصير الصحفي #خاشقجي #السعودية توجه الدعوة لأمير قطر لحضور القمتين العربية والخليجية بمكة — علي هاشم-ali hashim (@alihashimS) ٢٦ مايو ٢٠١٩

ومن ناحيته أيضاً حذر المعارض السعودي، سلطان العبدلي، من غدر محمد بن سلمان، ناصحاً الأمير تميم بعد زيارة السعودية قائلاً له :” بن سعود غدَّار ولايعترف لابقيم عربية ولامواثيق دولية الذهاب مخاطرة والدليل مازالت بغايا #مبس وزريبته (الديوان) يبوحون بفحيحهم عبر منصات السفاله مايسمونها قناة 24 وحساباتهم الذبابية وربما يصطنعون تفجيرا ارهابيا ضخما أمام الكعبة فالاسكندر يموت وايد بالبلايستشين.

بن سعود غدَّار ولايعترف لابقيم عربية ولامواثيق دولية الذهاب مخاطرة والدليل مازالت بغايا #مبس وزريبته

(الديوان) يبوحون بفحيحهم عبر منصات السفاله مايسمونها

قناة 24 وحساباتهم الذبابية وربما يصطنعون تفجيرا ارهابيا ضخما أمام الكعبة فالاسكندر يموت وايد بالبلايستشين — سلطان العبدلي (@salabdali1976) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وتلقى الأمير تميم مساء امس الأحد، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. حسب ما ذكرت الخارجية القطرية.

وأفادت بأن الرسالة تضمنت دعوة للشيخ تميم لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة يوم 30 مايو.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم.

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان المريخي، أكد الأسبوع الماضي أن قطر لم تتلق أي دعوة لحضور القمتين العربية والخليجية الطارئتين.

وأضاف في تصريح صحافي، حينها “قطر التي لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيّين، لم تتلق دعوة لحضور القمتين” الخليجية والعربية الطارئتين، واللتين دعت إليهما المملكة العربية السعودية لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة”.

وتطرق لتصريحات وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير الأخيرة قائلا عنها إنها “عبارة عن أسطوانة مشروخة يكررها في كل لقاء او مؤتمر صحافي منذ بدء الحصار ولم يقدموا أي دليل عليها”.

واتهم الجبير في مؤتمر صحافي، قطر، بـ”دعم الإرهاب والإساءة لمجلس التعاون الخليجي”.