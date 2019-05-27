المعتمرون وقفوا مصدومين من الموقف.. “شاهد” معتمرة ترتدي زي إحرام الرجال داخل الحرم المكي

أثار مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعتمرة ترتدي زي إحرام الرجال، داخل المسجد الحرام، من أجل أداء العمرة.

وأظهر مقطع الفيديو، المعتمرة وهي مرتدية إحرام الرجال، دون غطاء رأس، وكتفها مكشوف، وكانت في صحن المطاف، فيما لم يعرف ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا.



وأثار الفيديو استغراب المغردين؛ حيث علق بعضهم بأن المرأة تبدو من الجنسية الهندية، ولا تعرف سنن العمرة، فيما استنكر آخرون ذلك متسائلين: كيف أن لا يخبرها أحد أو يلفت نظرها لفعلها هذا خاصة أن الفيديو يظهر فيه رجل أمن يقف بالقرب منها وينظر إليها ويبتسم.