الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله ممنوع من الغناء حتى إشعار آخر واستخدام الجوّال لهذا السبب!

أفادت تقارير إخبارية أن الأطباء طلبوا من الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله الإبتعاد كلياً عن الغناء إلى أن يستعيد عافيته، وذلك بعد رحلة علاج استمرت قرابة الشهر خارج السعودية.

وأكد مصدر أن حالة الفنان السعودي مستقرة بعد العلاج .

ومنع الأطباء كذلك الفنان السعودي من استخدام الأجهزة الإلكترونية ومنها الموبايل وعدم الإجهاد.

ووفقاً للمعلومات فإن الرحلة العلاجية للفنان عدبالمجيد عبدالله لم تكن سهلة ومعلنة، فيما يُشير المصدر إلى أنّ الأزمة الصحية التي مرّ بها كادت أن تودي بحياته الفنية الى النهاية .

يُشار إلى أن الفنان السعودي كان يُجهز ألبوماً غنائياً جديداً قبل تعرّضه للأزمة الصحية.