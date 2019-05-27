عبدالمجيد عبدالله
عبدالمجيد عبدالله
حياتنا

الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله ممنوع من الغناء حتى إشعار آخر واستخدام الجوّال لهذا السبب!

كتب وطن
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أفادت تقارير إخبارية أن الأطباء طلبوا من الفنان السعودي الإبتعاد كلياً عن الغناء إلى أن يستعيد عافيته، وذلك بعد استمرت قرابة الشهر خارج .

وأكد مصدر أن حالة الفنان السعودي مستقرة بعد العلاج .

ومنع الأطباء كذلك الفنان السعودي من استخدام الأجهزة الإلكترونية ومنها الموبايل وعدم الإجهاد.

ووفقاً للمعلومات فإن الرحلة العلاجية للفنان عدبالمجيد عبدالله لم تكن سهلة ومعلنة، فيما يُشير المصدر إلى أنّ الأزمة الصحية التي مرّ بها كادت أن تودي بحياته الفنية الى النهاية .

يُشار إلى أن الفنان السعودي كان يُجهز ألبوماً غنائياً جديداً قبل تعرّضه للأزمة الصحية.

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