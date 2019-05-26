“حميدتي” التقى ابن سلمان و”البرهان” من القاهرة إلى أبوظبي.. جنرالات السودان ماذا يدبرون مع “مثلث الشر”؟

أثارت تحركات أفراد المجلس العسكري الانتقالي السوداني الخارجية، شكوكا واسعا بين المتظاهرين السودانيين خاصة بعد لقاء “حميدتي” بابن سلمان في الرياض، وكذلك لقاء رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان بالسيسي في القاهرة أمس، وتوجه إلى أبوظبي للقاء محمد بن زايد اليوم.

وتوجه “البرهان” اليوم، الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، وكان في وداعه بمطار الخرطوم، نائبه، محمد حمدان دقلو، وعدد من المسؤولين بالدولة.

وكان ناشطون تداولوا صورة قالوا إنها للبرهان وهو يبدو وكأنه يؤدي التحية العسكرية لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عند استقباله في قصر الاتحادية بالقاهرة.

رئيس المجلس العسكرى الإنتقالى فى السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان مؤدياً التحية العسكرية أثناء إستقبال و وداع الرئيس عبد الفتاح السيسى له عصر اليوم فى قصر الإتحادية الرئاسى بالقاهرة pic.twitter.com/uKJNCWYNN3 — علي سلمان (@ofNKzG08xbC0qD6) May 26, 2019

هذه الصورة غضب البعض على تويتر إذ قرأوا فيها دليلا على “الانكسار والتبعية”، وتساءل أحدهم:”ليه التحية العسكرية أصلا؟ هذه مهزلة من عبد الفتاح البرهان واستخفاف بوطنية الشعب السوداني.”

حقيقة لا أعلم رئيس دولة أدى التحية العسكرية لرصيفه من قبل، وإن كان أدنى رتبة، ولا أعلم ماهو التكييف البروتوكولي لتحية… Posted by ‎ابومهند العيسابي‎ on Sunday, May 26, 2019

وزيارة البرهان إلى الإمارات هي الزيارة الخارجية الثانية منذ توليه منصبه، حيث زار القاهرة السبت والتقى خلالها السيسي.

وسبق أن زار نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، الخميس، السعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، وشملت الزيارة مباحثات بشأن “التعاون الثنائي والأحداث الإقليمية”.

وانتقد نشطاء زيارة البرهان وقيادات عسكرية سوادنية أخرى إلى بعض العواصم العربية، إذ رأوا فيها مؤشرا على أن المجلس العسكري يتوسع في سلطته، ما قد يمهد الطريق- برأيهم- للتدخل الخارجي في الثورة السودانية.

هل تجمع المصائب المصابينا؟ تحركات المجلس العسكري في دول الإقليم تستهدف الإسلاميين وقوي الحرية والتغيير معاً فعداء السعودية مصر الأمارات للإسلام السياسي معروفة وكذلك خوفهم من إنتشار الموجة الثانية من الربيع العربي التي تمثلها قوي الحرية والتغيير معلومة — Mohamed hamadnalla (@MHamadnalla) May 26, 2019

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.